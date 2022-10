Tormenta tropical ‘Karl’ iniciará trayectoria hacia costa de Veracruz; se esperan intensas lluvias en la región. Foto: EFE/Miguel Victoria

La tormenta tropical Karl se encuentra semi-estacionaria frente a las costas de Veracruz y se prevé que su desplazamiento sea lentamente sobre el centro y sur del Golfo de México ocasionando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas, muy fuertes en Puebla, Campeche y Yucatán, así como chubascos en San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el ciclón se ubica a 315 km al este-noreste de Cabo Rojo, y a 400 km al nor-noreste de Veracruz. Registra vientos sostenidos de 85 km/h y rachas de hasta 100 km/h. Su circulación producirá oleaje de dos a tres metros de altura en costas de Veracruz y Tabasco y de uno a dos metros de altura en costas de Campeche y Yucatán.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Puebla, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Colima y Morelos.

Lluvias aisladas: Nuevo León, Estado de México y Tlaxcala.

México registrará temperaturas máximas de hasta 40º C en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Campeche y Yucatán, y de hasta 35° C en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Colima, Michoacán, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. En contraste, las mínimas podrían ser de -5º C en Chihuahua y Durango.

Clima en México y paso de la tormenta Karl para el 13 de octubre de 2022. Foto: Conagua Clima

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo con nubes dispersas y ambiente fresco por la mañana. Por la tarde, se prevé cielo medio nublado, sin lluvia en la Ciudad de México y probabilidad de lluvias aisladas en el suroeste del Estado de México.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 23 a 25°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 5 a 7 °C y máxima de 22 a 24 °C.

Península de Baja California: Cielo con nubosidad dispersa la mayor parte del día, sin lluvia en la región. Ambiente templado y bancos de niebla matutinos en la costa occidental de Baja California. Por la tarde, el ambiente será caluroso en la región.

Pacífico Norte: Cielo con nubes dispersas la mayor parte del día, sin lluvia en Sonora y Sinaloa. Ambiente templado por la mañana y fresco en zonas de montaña, así como ambiente caluroso a muy caluroso sobre la región.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado sobre la región. Por la tarde, incrementará la nubosidad con lluvias puntuales fuertes en zonas de Michoacán, chubascos en Jalisco y Colima, sin lluvias en Nayarit. Ambiente fresco por la mañana, y frío en zonas montañosas de Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido y caluroso sobre la región.

Clima en México y paso de la tormenta Karl para el 13 de octubre de 2022. Foto: Conagua Clima

Pacífico Sur: Cielo nublado durante el día, con probabilidad de lluvias intensas en Chiapas, y lluvias fuertes en Oaxaca y Guerrero, todas acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente fresco y bancos de niebla por la mañana sobre la región y cálido por la tarde.

Golfo de México: Cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Veracruz y Tabasco. A su vez, se prevén chubascos en Tamaulipas. Ambiente templado por la mañana y fresco en zonas de montaña. Por la tarde ambiente templado a cálido, percibiéndose caluroso en zonas de Tamaulipas.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado en la mañana y nublado por la tarde con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Yucatán, y fuertes en Quintana Roo. Ambiente cálido a caluroso en la región.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día, con probabilidad de lluvias aisladas en Nuevo León y chubascos en San Luis Potosí. En el resto de la región cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia. Ambiente fresco por la mañana y posibles heladas en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Ambiente vespertino cálido a caluroso en Coahuila y Nuevo León.

Mesa Central: Cielo medio nublado sobre la región con bancos de niebla durante la mañana en zonas montañosas. Por la tarde, incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, así como chubascos en Morelos, Querétaro e Hidalgo; lluvias aisladas en Tlaxcala y sin lluvias en Guanajuato. Ambiente fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde.

