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Valeria Marín responde a rumores de crisis matrimonial con Julián Gil tras su salida de TUDN

La conductora deportiva confirmó en X que dejará la televisora después de siete años

Tres retratos frontales de busto. Un hombre con cabello rubio y barba oscura, una mujer con moño rubio y gargantilla, y un hombre con barba gris
Valeria Marín confirmó que dejará la televisora después de siete años, pero rechazó que su decisión estuviera relacionada con problemas en su matrimonio. (Instagram)
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La salida de Valeria Marín de TUDN provocó especulaciones sobre los motivos detrás de su decisión, especialmente después de que en redes sociales circulara la versión de una supuesta crisis matrimonial con el actor Julián Gil.

La conductora deportiva confirmó que dejará la televisora después de siete años, pero rechazó que su decisión estuviera relacionada con problemas en su matrimonio.

La versión surgió a partir de una publicación de la cuenta de entretenimiento La Tía Sandra, que adelantó la salida de Marín de TelevisaUnivision y la relacionó con presuntos problemas con Gil.

“FUERA DE TELEVISA La conductora VALERIA MARÍN, esposa del actor JULIÁN GIL, queda fuera de Televisa-Univision esta misma semana Mañana jueves será su último día, hubo problemas con Julián Gil. Valeria estaba en TUDN desde 2019”, señaló la publicación.

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Ante la repercusión del mensaje, Marín decidió responder directamente.

Captura de pantalla de X: un tuit con imagen de dos hombres y un trofeo dorado, y un segundo tuit con texto de Valeria Marín
Un hilo de publicaciones en la red social X muestra el anuncio de la salida de Valeria Marín de TUDN y la posterior confirmación por parte de la conductora. (X)

Rumores de una crisis en su relación con Julián Gil

La publicación generó comentarios que vinculaban la salida de Valeria Marín de TUDN con una supuesta crisis matrimonial y con su relación profesional con Marc Crosas, compañero de la conductora en la cadena deportiva.

Sin embargo, Marín negó un conflicto con Julián Gil. Por el contrario, respondió con ironía a la información que atribuía su salida a problemas personales.

“Tía Sandra, por el simple hecho de ser tía, me caes bien y más porque te defines con investigación periodística. Entiendo la necesidad de tener tráfico, likes y seguidores. Está bien. Te doy carnita”, escribió.

La presentadora confirmó entonces que efectivamente dejaría TUDN, pero descartó que aquello representara una ruptura con el actor.

Su postura ante los rumores

Hombre y mujer con micrófonos con logo ViX en un estadio. El hombre tiene barba y cabello rubio. La mujer tiene cabello rubio con mechas y joyería
Marc Crosas dedicó un mensaje de despedida para Valeria Marín en el cual interactuó el esposo de la presentadora, Julián Gil. (Instagram: Mar Crosas)

En el mismo mensaje, Marín dio a conocer que había tomado la decisión de renunciar a la empresa y aprovechó para recordar que durante su paso por TUDN también conoció a quien se convertiría en su esposo.

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“Confirmo, renuncié y mañana es mi último día. Ha sido un placer estos 7 años y lo mejor es que aquí conocí a mi hermoso esposo. Luego te paso fotos más lindas para que las utilices”, respondió.

Con ello, la conductora dejó claro que su salida de la televisora no debía interpretarse como una separación de Julián Gil.

Su despedida de TUDN

Posteriormente, Valeria Marín confirmó oficialmente su salida mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que hizo un balance de su trayectoria dentro de la cadena.

“Hoy decido ponerle fin a mi paso en TUDN tras 7 años increíbles, únicos”, escribió.

La conductora agradeció las oportunidades profesionales que recibió durante ese periodo y destacó las coberturas y transmisiones que marcaron su carrera.

“Me voy con el corazón explotado de amor y de un agradecimiento infinito. Gracias por la confianza, por las oportunidades y por permitirme vivir coberturas, transmisiones y experiencias que marcaron mi vida. Siempre di todo de mí, con la pasión, compromiso y responsabilidad que este sueño merecía”, expresó.

Figuras de TUDN, entre ellas Antonio de Valdés, también dedicaron mensajes de reconocimiento a Marín tras el anuncio. Entre las publicaciones destacó un mensaje escrito por Marc Crosas en Instagram.

El exfutbolista destacó la mancuerna que formó junto a Marín, a quien definió como una gran profesional y amiga. Julián Gil reaccionó al mensaje. “La mejor mancuerna, carajo… Los quiero siempre juntos", escribió el actor, quien de esa forma desestimó especulaciones de tensiones en su relación.

Julián Gil compartió imágenes de la ceremonia, las cuales acompañó de un breve y esperanzador mensaje: “Un Para Siempre 29-12-2024″.
Julián Gil compartió imágenes de la ceremonia, las cuales acompañó de un breve y esperanzador mensaje: “Un Para Siempre 29-12-2024″. (juliangil / Instagram)

¿Quién es Valeria Marín?

Valeria Marín nació el 15 de septiembre de 1990 en Ciudad de México y desarrolló su carrera principalmente en el periodismo deportivo.

Sus primeros pasos profesionales estuvieron vinculados con el diario La Afición. Posteriormente, se incorporó a Fox Sports, donde participó en espacios como Agenda Fox Sports y Central Fox.

Más tarde llegó a TUDN, donde permaneció alrededor de siete años y se consolidó como uno de los rostros femeninos de la televisión deportiva.

En el ámbito personal, Valeria Marín y Julián Gil se casaron el 29 de diciembre de 2024 en Puerto Rico, después de comprometerse durante el Mundial de Qatar 2022.

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