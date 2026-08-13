¿De qué murió Alberto “El Betón” Lizárraga, hijo de don Cruz Lizárraga, fundador de la Banda El Recodo?

Alberto "Betón" Lizárraga, hijo del fundador de Banda El Recodo, aparece en esta imagen junto a un círculo que muestra al grupo musical. (Facebook: José Cruz Lizárraga)

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Alberto Lizárraga, miembro de la dinastía más influyente en la música sinaloense, murió el 12 de agosto a los 75 años de edad, luego de pasar un largo periodo alejado de los escenarios por diversos desafíos de salud. La noticia fue confirmada el miércoles por su entorno familiar a través de redes sociales.

“El Betón”, como era conocido el músico, formó parte de El Recodo, agrupación fundada por su padre, Don Cruz Lizárraga, pionero del género.

Tras su salida del conjunto, a principios de los años 90, formó Banda Mr. Lobo, proyecto con el que se consolidó como un referente del género musical.

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La familia Lizárraga da el último adiós a “El Betón”

Mediante una publicación en la cuenta oficial de Banda Lizárraga Musical, José Ángel Lizárraga anunció el deceso de su hermano.

“Hoy me toca decirte adiós, pero no sin antes agradecer a Dios por el regalo de tu vida y por cada momento que compartimos. Fuiste más que un hermano, fuiste mi compañero de vida, mi apoyo y mi amigo. Gracias por todo tu cariño, por tu ejemplo y por estar siempre conmigo. Sé que ahora estás en brazos de nuestro padre celestial en paz y sin dolor”.

Asimismo, sus hijos José y Alberto dedicaron sendos mensajes en memoria de su padre. “Hoy es un día muy triste para mí. Mi padre querido, Alberto Lizárraga Lizárraga, partió de este mundo terrenal. Le agradezco a Dios el tiempo que me permitió tenerlo conmigo, y sé que en este momento ya está descansando. Gracias por todo, mi Bato Machín”, escribió Alberto Lizárraga en Facebook.

Mediante una publicación en la cuenta oficial de Banda Lizárraga Musical, José Ángel Lizárraga anunció el deceso de su hermano. (Facebook)

¿De qué murió Alberto “El Betón” Lizárraga?

Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso del músico. Sin embargo, en los últimos años, el entorno familiar de Alberto Lizárraga compartió imágenes que registraban los desafíos de salud que enfrentó.

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En agosto de 2025, Alberto Lizárraga hizo una de sus últimas apariciones públicas. Su trayectoria fue reconocida en la cancha Germán Evers, en un emotivo evento encabezado por el cantante Julio Preciado.

Aquella tarde, el nombre de Alberto Lizárraga figuró junto al de grandes maestros de la música popular como su hermano Germán Lizárraga.

Dos pérdidas sacuden a la dinastía Lizárraga

El deceso ocurre dos meses después de la muerte de Yolanda Lizárraga, hija de Germán Lizárraga, a causa de cáncer de mama, un hecho que no pasó desapercibido para seguidores de la dinastía.

El músico Germán Lizárraga confirmó la muerte de su hija Yolanda Lizárraga Félix. (Instagram: Germán Lizárraga)

Su legado en la música

“El Betón” formó parte de El Recodo. A principios de los años 90 abandonó la agrupación para iniciar proyectos alternos. En entrevista para el canal de YouTube, One Studio, su hijo Alberto reveló que esta decisión generó tensiones entre su padre y su abuelo, Don Cruz Lizárraga.

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Fuera de El Recodo, “El Betón” no solo formó Banda Mr. Lobo, también tuvo un rol clave en la integración de Los Recoditos.

Tragedias que han sacudido a la dinastía Lizárraga

La dinastía de Don Cruz Lizárraga, fundador de la Banda El Recodo, ha marcado la historia de la música sinaloense. A lo largo de los años, la familia ha sufrido sensibles pérdidas de algunos de sus miembros fundadores, hijos y nietos:

Cronología de fallecimientos en la familia

17 de junio de 1995: Muere Don Cruz Lizárraga, patriarca, clarinetista y fundador de la Banda El Recodo en 1938, a los 76 años en la Ciudad de México.

8 de marzo de 2011: Alberto Lizárraga Jr., nieto de Don Cruz Lizárraga, murió trágicamente el 8 de marzo de 2011 a los 26 años de edad, tras quedar atrapado en una balacera a las afueras de la discoteca Antares en Mazatlán, Sinaloa.

26 de diciembre de 2015: Fallece Cruz Lizárraga Jr. “Crucito”, hijo de Don Cruz Lizárraga, a los 65 años en Mazatlán, tras batallar contra cáncer de pulmón y un tumor cerebral.

9 de mayo de 2018: Muere Modesta Lizárraga, hija de Don Cruz Lizárraga, a los 76 años a causa de un paro cardíaco.

30 de junio de 2026: Fallece Yolanda Lizárraga Félix (“Yolandita”), nieta de Don Cruz e hija de Germán Lizárraga, a los 43 años en Mazatlán, víctima de complicaciones por cáncer de mama.