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Despachador pierde 3 mil pesos en gasolinera de Tlajomulco: menor se lo roba

Un menor habría recogido el efectivo que cayó accidentalmente al suelo mientras su padre presuntamente observaba la situación

Una cámara de seguridad registra un incidente en una gasolinera ubicada en López Mateos y avenida la Tijera en el municipio de Tlajomulco, Jalisco. Un despachador de combustible se le cae 3 mil pesos de la venta del día. Un menor de edad, ocupante de un vehículo Mazda con placas JFE 356 A, recoge el dinero del suelo, sin embargo no lo regrea y se sube a la unidad.

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Un presunto caso de apropiación de dinero quedó registrado en una gasolinera ubicada en el cruce de López Mateos y avenida La Tijera, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde un despachador habría perdido accidentalmente alrededor de 3 mil pesos, correspondientes a las ventas del establecimiento.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el trabajador se encontraba realizando sus labores habituales cuando, aparentemente sin darse cuenta, el efectivo cayó al suelo. La situación habría sido observada por un menor de edad que viajaba como pasajero en un automóvil Mazda.

Menor habría recogido el dinero

Según el reporte ciudadano, el menor se percató de que el dinero había quedado en el piso y posteriormente habría avisado a su padre, quien se encontraba dentro del vehículo con placas JFE-356-A.

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Momentos después, el menor habría descendido del automóvil para recoger los billetes. Una vez que tomó el efectivo, regresó al vehículo y, posteriormente, la familia habría abandonado las instalaciones de la estación de servicio con rumbo desconocido.

El hecho generó preocupación debido a que el dinero presuntamente correspondía a las ventas realizadas por el despachador durante su jornada laboral, por lo que su pérdida representaría un perjuicio económico para el trabajador y el establecimiento.

Cámaras de seguridad podrían esclarecer el caso

robo gasolineria Tlajomulco Jalisco
Menor recoge dinero que se le cayó a vendedor de combustible y no lo regresa en Tlajomulco, Jalisco (especial)

Uno de los elementos que podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido son las cámaras de videovigilancia de la gasolinera, debido a que aparentemente habrían captado el momento en que el efectivo cayó al suelo, así como la interacción posterior de las personas que se encontraban en el automóvil.

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Las imágenes podrían permitir establecer con mayor precisión cómo ocurrieron los hechos y aportar elementos para identificar a quienes estuvieron involucrados.

La matrícula JFE-356-A, señalada en el reporte, también podría ser utilizada por las autoridades para intentar localizar el vehículo, en caso de que exista una denuncia formal y se solicite la investigación correspondiente.

No se confirma denuncia ante autoridades

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robo gasolineria Tlajomulco Jalisco (especial)

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si el despachador o los responsables de la estación de servicio presentaron una denuncia formal ante las autoridades por estos hechos.

Tampoco se ha confirmado si el automóvil señalado ya fue localizado o si las personas que presuntamente viajaban en él han sido identificadas.

Por ello, el caso debe ser considerado hasta ahora como un señalamiento ciudadano y una versión en proceso de verificación, sin que exista, hasta el momento, una determinación oficial sobre la responsabilidad de alguna persona.

La eventual responsabilidad legal dependerá de las pruebas que pudieran presentarse y de las investigaciones que realicen las autoridades competentes.

El caso también ha generado comentarios entre ciudadanos, quienes han señalado la importancia de devolver objetos o dinero encontrados accidentalmente, especialmente cuando existen mecanismos para reportar su hallazgo y permitir que sean entregados a sus legítimos propietarios.

Mientras tanto, usuarios en redes sociales buscaron hacer aportaciones para juntar el dinero que perdió el vendedor como manera de apoyarlo.

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