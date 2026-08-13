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Trabajo Social en CDMX: buscan revalorizar y fortalecer la profesión en el sector salud

Se busca reconocer su papel para reducir las barreras de acceso a los servicios de salud

Congreso CDMX Valeria Cruz Flores Morena Trabajo Social
Trabajo Social y su papel en el sector Salud (Valeria Cruz/FB)
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Con el propósito de distinguir, revalorizar y fortalecer profesionalmente el Trabajo Social, se realizó el 2do. Congreso Internacional e Interinstitucional de Trabajo Social, encuentro en el que autoridades, especialistas, instituciones académicas y organismos del sector salud coincidieron en la necesidad de reconocer el papel que desempeñan las y los trabajadores sociales en la atención a la población.

Durante el encuentro, la diputada local Valeria Cruz Flores, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, resaltó que uno de los principales retos de esta profesión es visibilizar el esfuerzo humano que implica el Trabajo Social, particularmente dentro de las instituciones públicas de salud.

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La legisladora destacó que esta labor no solamente representa una función administrativa o de acompañamiento, sino que constituye un componente fundamental para garantizar una atención más cercana y humana, debido a que las y los trabajadores sociales intervienen directamente para identificar y reducir distintas barreras de acceso a los servicios de salud.

Buscan profesionalizar el Trabajo Social

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Desde el Congreso de la CDMX, se busca revalorizar el papel del personal de Trabajo Social en el sector salud (Congreso CDMX)

Cruz Flores señaló que resulta fundamental generar mecanismos institucionales que permitan reconocer la preparación, experiencia y compromiso de quienes ejercen esta profesión.

“Consideré fundamental visibilizar el trabajo social y al conmemorarlo se profesionalice a las y los trabajadores que laboran en las instituciones de salud y otros organismos con el respaldo institucional e interdisciplinario”, expresó la diputada.

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En este contexto, el Congreso de la Ciudad de México cuenta con un antecedente legislativo impulsado por Cruz Flores: la creación de la Medalla al Mérito a la Salud, reconocimiento que contempla una categoría específica para Trabajo Social.

La propuesta, registrada como iniciativa 6797, buscó establecer un reconocimiento para personas e instituciones que realizan aportaciones relevantes al sector salud. Posteriormente, el Congreso aprobó la creación de la presea, que incluye categorías relacionadas con atención a la salud, acciones altruistas y humanitarias, salud mental, promoción de la salud, medicina tradicional, docencia, investigación y Trabajo Social.

En 2026 se realizó la primera entrega de esta distinción y la categoría de Trabajo Social reconoció a Verónica Martínez Velasco, lo que representa un antecedente para visibilizar públicamente la importancia de esta actividad dentro del sistema de salud capitalino.

Trabajo Social, pieza clave en la atención

Congreso CDMX Valeria Cruz Flores Morena Trabajo Social
Congreso CDMX Valeria Cruz Flores Morena Trabajo Social

Durante el segundo Congreso Internacional e Interinstitucional se destacó que las y los trabajadores sociales mantienen contacto directo con pacientes y familias, particularmente con personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad o dificultades para acceder a servicios y programas públicos.

Su intervención permite orientar a los usuarios, identificar necesidades sociales, facilitar la vinculación con instituciones y contribuir al seguimiento de distintos casos, por lo que su trabajo forma parte de una atención integral.

Cruz Flores señaló que la participación interinstitucional resulta indispensable para avanzar hacia una atención más humanista y digna, al mismo tiempo que se busca mejorar las condiciones en las que desarrollan su trabajo los profesionales de esta área.

Reconocer la labor y mejorar las condiciones laborales

La diputada también subrayó que la revalorización del Trabajo Social debe ir acompañada de acciones que permitan fortalecer profesionalmente a quienes laboran en instituciones de salud y otros organismos públicos.

El objetivo, explicó, es que el reconocimiento de esta profesión no se limite a una conmemoración, sino que contribuya a consolidar mejores condiciones para quienes ejercen el Trabajo Social y a fortalecer su participación en la atención primaria.

El encuentro permitió colocar nuevamente sobre la agenda pública la importancia de una profesión que, mediante el acompañamiento y la intervención social, contribuye a acercar los servicios públicos a la población y a construir un sistema de salud más digno, accesible y humano.

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