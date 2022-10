Dieron 30 años de cárcel a profesor de música y “depredador sexual” que violó a 40 adolescentes

Dieron 30 años de cárcel a "depredador sexual" que violó a 40 adolescentes (Foto: FGE Quintana Roo)

Fue sentenciado a 30 años de prisión un individuo identificado como Erath “J”, quien se dedicaba a ser maestro de música y es señalado por abusar de varias menores de edad. Fue detenido en el año 2020 por abusar de una joven del municipio de Solidaridad.

La sentencia fue otorgada luego de dos años, el pasado 1 de octubre. La Fiscalía General del Estado presentó las pruebas en contra del imputado, quien es un hombre de 35 años de edad originario de Cozumel. La carpeta de juicio del caso es la 52/2021.

Erath “J” fue señalado por algunas activistas como “depredador sexual” y se han iniciado 10 expedientes en su contra.

A través de la página de Facebook Mujeres Unidas QROO denunciaron a Erath y lo acusaron de aprovecharse de sus conocimientos y gusto por la música para ganar la confianza de la víctimas, acercarse a ellas y posteriormente abusar de ellas.

Algunas de la víctimas de Erath denunciaron a través de Facebook las agresiones sexuales que sufrieron (Foto: captura de pantalla/Facebook/Mujeres unidas QROO)

Algunas de las personas que denunciaron señalaban la edad en que fueron agredidas, varias de ellas afirmaron ser menores de edad al momento de ser atacadas. El ahora sentenciado llegó a grabar a algunas de sus víctimas y utilizaba las imágenes para exigirles tener relaciones con él a cambio de no difundir los videos.

Gracias a las declaraciones de las víctimas en redes sociales se pudo crear un perfil de la manera de operar del individuo, quien actuaba en las ciudades de Cozumel y Playa del Carmen, hasta el momento se le ha relacionado con 40 víctimas.

Una de las mujeres denunció a través de la página de Facebook que su proceso de denuncia fue complicado debido a que le dijeron que su caso no procedería.

“Cuando yo fui a denunciar a Erath por una agresión que viví hace 9 años, en el área de la fiscalía “especializada” en violencia de género me dijeron que no tenía futuro mi caso porque era muy antiguo y no hubo penetración…” Se puede leer en una de las publicaciones de la página.

Gracias a algunas denuncias de las víctimas se pudo conocer la forma en que operaba el ahora detenido (Foto: captura de pantalla/Facebook/Mujeres unidas QROO)

Durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, los fiscales lograron, de igual manera, que el órgano jurisdiccional le impusiera como multa el pago de dos mil días y la reparación genérica a la víctima durante la ejecución de la sentencia.

De igual manera, el día de ayer, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a un individuo identificado como Julio César “N”, quien se desempeñaba como profesor de Química en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Iztapalapa.

El profesor intoxicó a su víctima y posteriormente la agredió sexualmente en le laboratorio (Foto: UAM Iztapalapa / Twitter @c4jimenez)

De acuerdo con los primeros datos, el maestro intoxicó a una joven hasta dejarla en estado de ebriedad y luego la agredió sexualmente en el laboratorio. Julio César fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa.

Cabe recordar que, el pasado 18 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a dos personas de origen mexicano al Gobierno de Estados Unidos por presuntamente haber cometido delitos sexuales en contra de dos menores de edad.

En dicha ocasión, los hombres fueron identificados como Luis “M” y Samuel “R”, el primero de ellos fue solicitado por la Corte del Distrito 272 del Condado de Brazos, en Texas debido a que contaba con una denuncia en la que se descubrió que en su teléfono celular tenía con imágenes y videos de la víctima. La persona que acusó a Luis “M” fue su esposa y la víctima sería su propia hija.

#FGR, en causas penales diferentes, entregó en extradición al gobierno de #EUA a dos personas de nacionalidad mexicana, por la probable comisión de delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad.



Más información ▶️https://t.co/Ciq44z8Yvv pic.twitter.com/TH4tQNSIR8 — FGR México (@FGRMexico) September 18, 2022

Por su parte Samuel “R” fue requerido, de igual manera en Texas, por la Corte del Distrito 371 ya que fue acusado de ser el responsable de violar a una menor de edad. A través de un comunicado oficial la FGR se confirmó la extradición de ambas personas.

