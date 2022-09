Cuáles son los edificios más altos de México; la Torre Latino no está entre ellos

Las cinco torres más altas de México se encuentran en la capital y en Nuevo León. (Foto: Especial)

El pasado viernes fue inaugurado el centro comercial Mítikah, al sur de la Ciudad de México. Este centro comercial forma parte del gran complejo que fue construido por Grupo Fibra Uno. Este megaproyecto incluye dos torres de 65 pisos, un edificio de 23 niveles, y un hospital.

Tardó 14 años en concluirse su construcción. En su conjunto, el proyecto contempla espacios de vivienda residencial, centro comercial, oficinas, consultorios, servicios y áreas verdes. Para hacerlo realidad, requirió de una inversión de 22 mil 500 millones de pesos, con una dimensión de 1 millón de metros cuadrados.

La torre Mítikah, mide 267 metros de altura y tiene 65 pisos, lo que la convierte en la más alta de la Ciudad de México. Sin embargo, hay algunos otros edificios en México que superan esta altura.

Torre Obispado

Este rascacielos desarrollado por Nest y Ancore Group, abrió sus puertas hace apenas unos años y es la torre más alta de Latinoamérica, con una altura de 304.8 metros.

La Torre Obispados cuenta con una altura de 304.8 metros, y es el edificio más alto de Latinoamérica.

El proyecto de uso para la torre es mixto, pues en sus instalaciones cuenta con oficinas, las cuales ocupan 56 pisos, un hotel Hilton Garden, que cuenta con 7 pisos, área comercial, un business center y departamentos.

De acuerdo con datos del Sistema de información inmobiliaria para Latinoamérica (Siila), este complejo concentra el 15 por ciento el inventario que se agregará mercado de oficinas de Monterrey, estimado en 200 mil metros cuadrados.

Respecto a lo relacionado con lo residencial, Torre Obispado alberga 172 departamentos de lujo de hasta 315 metros cuadrados. Además, tiene comodidades para sus habitantes como alberca, áreas verdes, juegos infantiles, asadores, sky gym, sky lounge y sky bar.

Torre Koi

Es el segundo desarrollo inmobiliario más alto del país con una altura de 279.5 metros de altura y 64 pisos.

Su ubicación está en San Pedro Garza García, uno de los municipios más caros de todo México, y en sus instalaciones tiene 27 niveles de oficinas, 37 de residencias para 218 departamentos y 18 penthouses que van de los 130 a los 832 metros cuadrados.

Los encargados de su construcción fueron VFO Arquitectos y HOK. De acuerdo con Luis Fernández Ortega, director de diseño y socio fundador de VFO, Torre Koi es un símbolo arquitectónico del progreso económico de la ciudad que estableció una relación de pertenencia con los habitantes de la ciudad.

Torre Mítikah

Este inmueble es el que cuenta con más niveles en la Ciudad de México, pues tiene 65 pisos y su mide 267 metros.

El diseño de Mítikah estuvo a cargo del arquitecto César Pelli, quien también trabajó en torres como The Canary Wharf Tower, en Londres, NTT Headquarters, en Tokio, el World Financial Center, en Nueva York y las mundialmente reconocidas torres Petronas, en Kuala Lumpur.

El pasado viernes se inauguró el centro comercial Mítikah, en donde se encuentra la torre más alta de la Ciudad de México. (Foto: Twitter@AXL__tw)

Aunque abrió apenas hace unos días, sus 600 departamentos ya estaban vendidos desde hace algunos añis. Además, este complejo tiene muchas amenidades, las cuales son perfectas para la convivencia familiar como salón de eventos, sala de cine, alberca, gimnasio y spa, entre otras cosas.

Se ubica en el centro de Coyoacán, una zona cuyo acceso es sencillo.

Torre Reforma

Esta torre de 246 metros de alto y 57 niveles ganó el International High Rise Award 2018 en Frankfurt, Alemania.

Diseñada por el mexicano Benjamín Romano, esta edificación destacó por su innovación arquitectónica de entre más de mil complejos levantados entre 2016 y 2017 y en ella operan más de 70 mil metros cuadrados en oficinas.

El reconocimiento para Torre Reforma le fue entregado a causa de su estética, su diseño que marcó tendencia, la tecnología innovadora con la que cuenta y su rentabilidad. Además, según el jurado del premio, su construcción no obedeció únicamente a las demandas del edificio, sino que su influencia se extiende a sus áreas aledañas.

La Torre Reforma fue reconocida como la construcción más innovadora de Mexico. (Fotos: LBR&A Arquitectos)

Se ubica en el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México. Sin embargo, tiene certificación LEED Platino, debido a su diseño inteligente que le permite ahorrar 25 por ciento más energía que otros edificios de su tipo.

Chapultepec Uno

Abrió puertas en 2019 y ocupa el tercer puesto de edificaciones más grandes de la Ciudad de México, pues su altura es de 241 metros y cuenta con 58 pisos.

La torre desarrollada por T69, empresa integrada por Aquitectoma y Marca, es de usos mixtos. De sus cien mil metros cuadrados de construcción, 26 mil 908 son para oficinas, mientras que otra parte es ocupada por el Hotel Ritz-Carlton, el cual tiene 153 habitaciones, además de 63 residencias Ultra-luxury.

