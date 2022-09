¡Lo cacharon en la movida!: funcionario público de Tecámac fue captado realizando actos de índole sexual en su oficina

Funcionario Publico de Tecámac acusado de practicar presuntos actos sexuales en su oficina (Foto: Facebook/ Mariela Gutiérrez)

Una ola de indignación se desató en redes sociales después de que el pasado lunes comenzara a circular un polémico video en donde se aprecia al director regional de los programas de Bienestar en el municipio de Tecámac realizar presuntos actos sexuales al interior de su oficina.

En la grabación se aprecia al servidor público, identificado como Carlos Alberto Estévez Rivas, en compañía de dos mujeres que se presume también son colaboradoras de dicha dependencia.

En un primer plano se puede observar a una de las mujeres parada a su lado sin blusa mientras el funcionario del Gobierno de Tecámac permanece en su silla hablando por teléfono; acto seguido la señora -cuya identidad ha sido reservada- agacha la cabeza y simula realizarle una felación al director regional de los programas de Bienestar de Tecámac.

El funcionario público de Tecámac fue tundido en redes sociales tras la viralización del video (Facebook: estevezchanguito)

En un segundo momento, a Carlos Alberto Estévez Rivas se le aprecia, entre risas y burlas, tocar los pechos de la segunda mujer que se encontraba en la oficina al momento de la grabación.

Fuentes extraoficiales sostuvieron que presuntamente el funcionario público, aprovechándose de su posición de poder, amenazó a ambas mujeres para que no dijeran nada ante el hostigamiento, ya que de hacerlo ambas serían despedidas.

Aunque hasta el momento ni las mujeres involucradas ni el funcionario público han emitido algún pronunciamiento acerca de los actos que se aprecian en la grabación, la indignación por parte de la ciudadanía se ha hecho presente en múltiples comentarios en redes sociales.

" Y ese #asqueroso partido de @PartidoMorenaMx quiere gobernarse el #Edomex junto con la ratera de @delfinagomeza espero que no lo permitamos...”; “Esperemos haya consecuencias por el abuso como funcionario. #HijosDeMx”; “Le debe caer todo el peso de la ley. No sólo la inmediata destitución, eso no basta para ése tipo de repugnantes seres”, fueron algunas de las reacciones de internautas.

Alcaldesa de Tecámac condenó los hechos

A través de sus redes sociales Mariela Gutiérrez Escalante calificó de indignante los hechos del servidor público (Foto: Twitter/ @MarielaGtzEsc)

Tras haberse publicado dicha grabación en redes sociales, fue cuestión de tiempo para que llegara hasta Mariela Gutiérrez Escalante, quien se desempeña como presidenta municipal de Tecámac en el Estado de México por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Al respecto, la alcaldesa se pronunció a través de su cuenta oficial de Facebook para condenar los actos de índole sexual en los que presuntamente el funcionario de su administración incurrió. En un inicio, Mariela Gutiérrez Escalante se dijo profundamente indignada y calificó dichas acciones como inaceptables e impropias de cualquier servidor público.

Del mismo modo, la presidenta municipal de Tecámac informó que pidió la intervención del representante en el Estado de México de la Secretaría del Bienestar, Juan Carlos González Romero, para solicitarle con carácter de urgencia que se investigue y sancione al funcionario implicado.

La alcaldesa morenista condenó la conducta del funcionario público (Foto: Captura de pantalla Facebook)

“Lo que se aprecia en el video (que por supuesto no reproduciré), resulta evidentemente inaceptable e impropio de cualquier servidor público, máxime si se cometió en las instalaciones que el Ayuntamiento facilitó a la dependencia para su funcionamiento.

De inmediato me comuniqué con el representante en el Estado de México de la Secretaría del Bienestar Juan Carlos González Romero para solicitarle su urgente intervención en este penoso y lamentable incidente, para que se investigue y sancione a quien con su evidente comportamiento ofende y violenta a las mujeres, a la institución que representa y a la ciudadanía en general”, escribió la alcaldesa morenista en sus redes sociales.

Pese a su pronunciamiento, usuarios en redes sociales también se lanzaron en contra de Mariela Gutiérrez Escalante ya que aseguraron que fue ella misma quien le encomendó el cargo que desempeña a Carlos Alberto Estévez Rivas al estar presuntamente casado con su sobrina Paola.

