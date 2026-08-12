Así fue el regreso de Mariana Ochoa a La Casa de los Famosos México tras El Exilio

La cantante se convirtió en la primera exiliada en regresar al reality. (La Casa de los Famosos México)

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Mariana Ochoa volvió a La Casa de los Famosos México 2026 el martes 11 de agosto con el respaldo de 5 millones de votos del público, tras pasar 48 horas en El Exilio junto a Ximena Herrera. La cantante, que había sido la primera eliminada de esta temporada, derrotó a su compañera en la votación y recuperó su lugar en la competencia bajo una condición específica: no podrá nominar ni ser nominada durante su primera semana de regreso.

La dinámica de El Exilio debutó en la segunda gala de eliminación, cuando Ximena Herrera no abandonó el reality como se esperaba, sino que fue enviada a un espacio contiguo a la casa donde ya se encontraba Ochoa. La Jefa presentó el lugar con una revelación que sorprendió a ambas: “Este espacio siempre existió dentro de mi casa, pero ustedes son las primeras que lo utilizan”.

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El cuarto tiene condiciones básicas: una pequeña mesa, una cocina reducida, una cama individual, un baúl con ropa y una regadera improvisada. Nada más. Fue en ese entorno austero donde las dos artistas convivieron durante dos días a la espera del veredicto del público.

Mariana Ochoa regresó a La Casa de los Famosos México por decisión del público. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El reencuentro y las reglas del Exilio

Cuando Herrera llegó al Exilio, Ochoa la recibió con preocupación: “¿Estás bien? ¿Te sientes bien?”, le preguntó. Ximena respondió: “Se siente refeo, se te extrañó mucho”. Mariana, a su vez, fue directa: “Yo no me quería ir”.

Fue la conductora Galilea Montijo quien se conectó al cuarto para explicarles las reglas. “Esto es una experiencia dentro de la experiencia”, les dijo. Ximena reaccionó de inmediato: “No venía preparada para esto”. Ambas estallaron en gritos de emoción al enterarse de que una de las dos tendría la posibilidad de volver.

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El público tuvo 48 horas para votar a través del portal oficial del programa, con un límite de 10 votos diarios por suscripción activa. El resultado, revelado el martes, fue contundente: Mariana Ochoa acumuló 5 millones de votos y se convirtió en la primera exiliada en regresar a la competencia en la historia del formato.

Su reingreso, con todo, no fue sin restricciones. La conductora Odalys Ramírez dejó en claro las condiciones ante los demás habitantes: “Mañana Mariana no nominará y tampoco podrá ser nominada”. La medida aplica durante toda su primera semana de regreso, lo que la convierte en una jugadora intocable en ese período.

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Mariana no podrá ser nominada ni nominar en los próximos días.(Captura de pantalla @NachoConO)

Todos dentro de la casa más famosa se encontraban desconcertados por la salida de Fede. De pronto sonó el timbre y las puertas de la casa se abrieron. Los habitantes quedaron atónitos y bromearon entre sí: decían que podría ser Fede de nuevo, o incluso la visita de Wendy Guevara por ser su cumpleaños. Se trataba de Mariana Ochoa, quien entró eufórica y con una licuadora en mano.

Nadie reaccionaba ni entendía qué ocurría, solo permanecieron sorprendidos en el patio mirando la escena. Fue entonces cuando la cantante abrazó a Cynthia Klitbo y saltó a los brazos de Yahir.

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Después, la conductora Odalys Ramírez se conectó para explicarles que Mariana regresaba a la competencia y reveló ante todos lo que había sido El Exilio, la dinámica que la mantuvo junto a Ximena Herrera durante 48 horas.