Gala Montes defiende su amistad con Eleazar Gómez y llora al recordar cómo lo conoció a los cinco años

La polémica por la presencia del actor en su cumpleaños llevó a la cantante a abrir uno de los capítulos más dolorosos de su historia personal. (Captura de pantalla Facebook Gala Montes)

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Gala Montes rompió el silencio después de que la presencia de Eleazar Gómez en su fiesta de cumpleaños desató una ola de críticas en redes sociales. En una transmisión en vivo, Montes explicó los motivos de su amistad con el actor y reveló una historia personal que la vincula con él desde que tenía cinco años.

La fiesta que se convirtió en polémica

El pasado 4 de agosto, Gala Montes celebró su cumpleaños con una fiesta de temática inspirada en Coraline. Las fotografías que la actriz compartió en sus redes sociales mostraban distintos momentos del festejo, pero la decoración y la celebración pasaron a segundo plano cuando los usuarios identificaron entre los asistentes a Eleazar Gómez.

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El actor fue detenido en 2020 luego de que su entonces pareja, la modelo peruana Stephanie Valenzuela, lo denunciara por agresión física. El actor fue detenido en flagrancia y recibió una sentencia por el delito de violencia familiar equiparada. Su presencia en el festejo de Montes generó comparaciones con las posturas públicas que la artista ha expresado en torno a la violencia contra las mujeres.

Entre lágrimas, la cantante explicó que su vínculo con el actor condenado por violencia familiar nació hace décadas, en una tarde de hambre y peleas familiares que marcaron su niñez. (galamontes / Instagram)

“A mí también me han juzgado horrible”

Horas después de que la polémica se extendiera, Montes salió a responder en vivo. Su argumento central fue la empatía: ella misma ha vivido en carne propia lo que es ser juzgada públicamente por la palabra de otra persona.

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“Yo siento empatía por Eleazar y por mucha... y por ti que no entiendes por qué soy amiga de Eleazar. También siento mucha empatía porque a mí también me han juzgado horrible”, dijo la actriz durante la transmisión.

Gala trazó un paralelismo entre su situación y la de Gómez: ambos, según ella, fueron señalados a partir del testimonio de mujeres que los lastimaron. En su caso, señaló a su propia madre. En el de Gómez, a su expareja.

“¿Por qué? Porque una mujer salió a hablar de él y yo igual. Una mujer que tenía toda mi confianza salió a hablar mal de mí y a inventar cosas y aprovecharse de que yo la amaba”, afirmó Montes, sin entrar en detalles sobre la versión de Valenzuela.

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La actriz fue enfática en que no avala ni niega lo que ocurrió entre Gómez y su expareja, porque no estuvo presente. Lo que sí defendió fue su propio criterio para juzgar a las personas que conoce de cerca.

Después de que su fiesta desatara una polémica en redes, la artista salió a defenderse en vivo: dijo sentir empatía por él porque ambos fueron juzgados por la palabra de una mujer cercana. (Facebook Gala Montes)

La amistad entre Gala y Eleazar

El momento más emotivo de la transmisión llegó cuando Montes narró entre lágrimas cómo conoció a Gómez. La historia se remonta a su infancia, a una tarde en la que su madre la dejó al cuidado de sus tíos y ella pasaba hambre.

“Estaba con mi prima y mis tíos se gritaban todo el puto día, güey. Todo el p*t* día. Y entonces salió Eleazar y yo pues olí la pizza y dije: ‘Chale, ojalá comiéramos hoy’”, relató la actriz.

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Según Gala Montes, el actor escuchó las peleas que ocurrían dentro de la casa de sus tíos, entró y luego salió para darle un pedazo de pizza a ella y a su prima. “Y a mi prima también. Y ya, yo ahí conocí a Eleazar, a los cinco años”, dijo.

Ese recuerdo es la base de la imagen que Montes tiene de él: alguien que, cuando era ya una persona conocida, se detuvo a darle de comer a una niña que tenía hambre.

“Estoy cansada de despertarme todos los días así”

La artista usó una transmisión en vivo para defender al actor señalado por violencia y de paso arremetió contra su madre, a quien acusa de tres años de presión y exposición mediática. (La Granja VIP)

Gala Montes también aprovechó la transmisión para hablar de su madre, a quien responsabiliza de años de presión y exposición pública. Sus palabras mezclaron el agotamiento con la rabia.

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“Estoy cansada. Estoy cansada de despertarme todos los días y decir: ‘¿Qué va a hacer hoy mi jefa?’ Llevo así tres años, cabrón”, expresó. Señaló que su madre actúa motivada únicamente por el dinero y recordó que de niña vivió momentos de escasez: “No en vano me daba agua cuando tenía hambre. Porque no tenían comida en la casa”.

La actriz cerró ese bloque con una imagen que resumió su infancia: su tía amenazando con aventarse del balcón mientras ella, de niña, solo podía observar sin entender qué pasaba.