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Critican a Natalia Téllez tras protagonizar garrafal error en la final de Operación Triunfo EEUU

El estilo de la presentadora y una falla de la producción de Telemundo arruinaron el clímax del último programa del reality

Natalia Téllez de medio cuerpo con camisa blanca y moño negro; un recuadro circular muestra a Téllez en un escenario junto a un hombre con un trofeo y un cheque
Natalia Téllez posa sonriente en un escenario con luces, mientras un recuadro ilustra su participación en la entrega del premio al ganador de Operación Triunfo Estados Unidos. (Captura de pantalla: X)
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Un insólito error de la producción del reality de canto Operación Triunfo ha puesto bajo el escrutinio de las redes sociales a la presentadora Natalia Téllez.

A dos días de la final del proyecto de la cadena Telemundo, la conversación digital no se ha centrado en el ganador de la actual edición, sino en un fallo de la producción durante la transmisión en vivo que permitió que la audiencia descubriera el resultado final de las votaciones.

Producción de Operación Triunfo revela la identidad del ganador

La falla se presentó durante el segmento final. Tras una pausa publicitaria, las cámaras enfocan a Natalia Téllez, quien está de pie junto a un cheque simbólico que acreditaba a Wandy como el ganador de la temporada y del premio de 100,000 dólares.

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David Bisbal, uno de los jueces, evidencia el error al inclinarse para observar el nombre del ganador. En ese momento, una tarjeta cae de las manos de Téllez, situación que ambos aprovechan para retirar el cartelón.

Mujer pelirroja con micrófono y pajarita, hombre con trofeo, cheque de cien mil dólares para Wandy, dos mujeres de fondo, panel de luces LED
Previo a anunciar el resultado, la producción de Telemundo exhibió un cheque con el nombre del ganador de Operación Triunfo. (Captura de pantalla: X)

No obstante, el momento no pasó desapercibido para la audiencia. En X —antes Twitter— el segmento televisivo fue ampliamente difundido y propició críticas al estilo de la presentadora mexicana, quien fue acusada de contribuir al fracaso del reality.

La Comadrita, cuenta popular en X en temas de entretenimiento y televisión, escaló el debate al cuestionar la elección de Téllez como conductora principal. “NO NO NO... #OperaciónTriunfoUSA nació muerto desde la elección de la conductora @Natalia_Tellez. Qué manera tan aburrida de dar el nombre del ganador. Qué horror”.

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Por su parte, el periodista Armando Bochinche evidenció el fallo de la producción durante la transmisión en vivo. “Antes de que Natalia Téllez nombrara al ganador de #OperacionTriunfo en #Telemundo el público ya lo había visto por un ERROR GARRAFAL de producción”, escribió.

Operación Triunfo concluye en medio de rumores de bajo rating

El programa marcó el final de una de las ediciones más anodinas del concepto televisivo. Operación Triunfo debutó el pasado 7 de julio con Natalia Téllez como conductora principal y con los cantantes Ana Bárbara, Ximena Sariñana y David Bisbal como jueces.

Una semana antes de la final, la directora de la academia, la cantautora panameña Erika Ender, anunció el último concierto: “Chicos, venimos insistiéndoles: por favor, conecten con el público, conecten con el público, porque ustedes saben que al final en Operación Triunfo quien decide es el público... Ya estamos a 10 días de que uno de ustedes sea el ganador. A partir de ahora, la competencia es individual y el público es prácticamente su juez”.

Aunque Telemundo no ha confirmado ni negado haber cancelado el programa, la revista People reportó que la cadena adelantó el estreno de la quinta temporada de Top Chef VIP al 11 de agosto, cuando inicialmente estaba previsto para septiembre.

Versiones no oficiales indican que la actual temporada no registró los niveles de audiencia que esperaba la televisora.

Captura de pantalla de un tuit que muestra un texto sobre un error de producción y una imagen de dos personas en un escenario con un fondo iluminado
Un tuit de Armando Bochinche expone críticas sobre un error de producción en Operación Triunfo, emitido por Telemundo, que anticipó el ganador antes del anuncio de Natalia Tellez. (X)

¿Quién es Natalia Téllez?

Natalia Téllez es una reconocida actriz y conductora de televisión mexicana, famosa por su estilo irreverente y su participación en importantes proyectos de entretenimiento en América Latina.

Inició su carrera en la televisión tras ganar un concurso de conducción de Telehit, canal donde tuvo su propio espacio llamado El mundo al revés con Natalia. Desde entonces, se ha consolidado como una de las presentadoras más solicitadas del entretenimiento hispano.

Proyectos importantes:

  • Televisión: Ha formado parte de los programas Hoy, La Voz... México, ¿Quién es la Máscara? y actualmente conduce Netas Divinas.
  • Series: Debutó tempranamente en la telenovela juvenil Rebelde (como Karen) y ha participado en series contemporáneas como Las Azules (disponible en Apple TV+) y Profe Infiltrado.
  • Cine: Ha formado parte del elenco de comedias cinematográficas mexicanas como Veinteañera, divorciada y fantástica, Después de ti y Enfermo amor.
  • Podcast y arte: Copresenta el podcast Suelta Love y comparte una faceta heredada de su padre (el artista Guillermo Téllez), dedicando tiempo personal a la pintura plástica.

Hasta el momento, Natalia Téllez no se ha pronunciado sobre la controversia que rodea el final de Operación Triunfo EEUU.

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