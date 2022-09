Epigmenio Ibarra señaló complicidad entre Felipe Calderón y García Luna: “Aprendió bien”

Epigmenio Ibarra se lanzó contra el expresidente Felipe Calderón (Foto: Cuartoscuro)

El productor y periodista, Epigmenio Ibarra, se lanzó en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2000-2006) y señaló una supuesta complicidad con Genaro García Luna, quien fuera el secretario de Seguridad Pública en México durante su sexenio.

“No cabe duda que Felipe Calderón aprendió bien de García Luna sobre los detalles del negocio”, escribió a través de su cuenta de Twitter este 14 de septiembre. Además señaló que ambos hacían negocio con la guerra puesto que “García y sus cómplices del narco calentaban la plaza, Calderón ofrecía a los gobernadores el ejército y los hacía firmar un contrato”, así lo señaló en otro tuit.

“Entonces los contratos que obligaba a firmar Felipe Calderón a los gobernadores para enviar al Ejército a sus estados ¿era como cobrar ‘derecho de piso’?”, escribió en otro.

Sin embargo, no fueron las únicas críticas que le cayeron a Calderón Hinojosa pues Rubén Moreira Valdez, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el primero en exhibir supuestos chantajes durante su sexenio.

El exgobernador de Coahuila fue cuestionado sobre su apoyo a la iniciativa que presentó Yolanda de la Torre y recordó una presunta práctica en el mandato de Felipe Calderón. De acuerdo con su versión, al asumir el cargo de mandatario de la entidad el entonces presidente mandaba un contrato o convenio en donde supuestamente condicionaba el trabajo de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad en los estados.

“Cuando yo inicié como gobernador, el presidente Felipe Calderón me mandó un contrato, un convenio y, en ese convenio, se me decía que si yo no lo firmaba, no me ayudaba el ejército. Tuve que firmar. Ahora ya no estamos en eso”.

Rubén Moreira aseguró que en el sexenio de Calderón había chantajes (Fotos: CUARTOSCURO)

Esto ocasionó que diversos cibernautas dejaran su punto de vista respecto a las acusaciones hacia el exmandatario: “Lo que ahorita debería ser un escándalo es lo dicho por Rubén Moreira de como Felipe Calderón chantajeaba a los gobernadores haciéndolos firmar contratos para mandarles al ejército, “Así condicionaba la seguridad de los mexicanos el Gobierno del PAN” y “¿Y por qué se disparó la inseguridad en ese sexenio?, porque solo sacaron al ejército para reprimir y García Luna a negociar con el narco”, fueron algunos de los comentarios que dejaron.

Por otra parte, Calderón Hinojosa celebró la decisión judicial de Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), quien fue señalado por Emilio Lozoya y lo vinculó con el caso Odebrecht.

“Qué bueno! Era una terrible injusticia su encierro. ¡Cómo era posible que Lozoya libre —el corrupto y corruptor— y él preso! Lo celebro por @JLavalleMaury, por su familia y en especial por sus hijos. En especial por la más pequeña, que tenía semanas cuando este atropello ocurrió”, escribió en Twitter. Sin embargo, el mensaje de Calderón Hinojosa ocasionó molestia entre usuarios.

Y mientras tanto, el que investigó el terrible crimen está en la cárcel… (Murillo Karam). Pareciera que se persigue a la oposición y se protege a los delincuentes. https://t.co/HBXgPYZewV — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) September 14, 2022

El exmandatario también se pronunció sobre el caso de José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, Guerrero quien fue absuelto este 14 de septiembre sobre su probable participación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esto fue dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en proceso penales federales de Tamaulipas, al señalar que no existen las pruebas suficientes en su contra.

“Y mientras tanto, el que investigó el terrible crimen está en la cárcel... (Murillo Karam). Pareciera que se persigue a la oposición y se protege a los delincuentes”, redactó en un tuit.

