Quién era Violeta Marujoz, la youtuber trans fallecida que recibió ataques de odio en SLP

El viernes 26 de agosto se dio a conocer la muerte de la youtuber trans Violeta Marujoz deceso por el cual la policía, del estado de San Luis Potosí, sigue investigando el motivo por el cual falleció.

Algunos de sus seguidores mencionaron en redes sociales que la youtuber pudo ser víctima de un acto transfóbico o algún crimen de odio , otros señalaron a su exnovio Juan Salas con quien protagonizó algunos videos, pero la policía estatal aún no ha sacado conclusión de la muerte de Violeta.

Violeta Marujoz empezó a realizar parodias en las redes sociales, su humor y carácter lograron que poco a poco fuera apropiándose de los internautas hasta que en el 2015 saltó a la fama.

A sus seguidores les gustó el contenido de YouTube el cual contaba de regañar a su supuesta “hija”, Britany. Hoy en día su número de seguidores aumentó a 700 mil suscriptores, mientras que en TikTok ya tenía alrededor de un millón 400 mil seguidores.

Esaú Martínez Muñiz era el nombre de Violeta antes de que iniciara su proceso y a partir de que realizó su transición su pronombre cambió a “ella”, aunque muchas veces en sus videos hacia referencia al lenguaje inclusivo.

En el 2020 informó a sus seguidores que realizaría su transición, el cual documentaría todo su proceso, hasta que el viernes 26 de agosto se informó que su cuerpo se encontró sin vida. (Foto: Instagram/@violetamarujoz)

Era originaria de San Luis Potosí y en el 2005 empezó a subir contenido a su página con el nombre de Esaú Marujoz. Muchos de sus seguidores les agradaban los videos de “La mamá de Britany” razón por la cual empezó a generar más contenido.

Ya que tuvo más fama sus videos empezaron a tener distintas colaboraciones con otros youtubers como Alex Excel, Mago Yambo, Diego Doom, entre otros. Aunque uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando empezó a realizar su transición.

En el 2020 informó a sus seguidores que realizaría su transición, la cual documentaría todo su proceso, hasta que el viernes 26 de agosto se informó que su cuerpo se encontró sin vida.

Uno de los videos que se puede conocer más sobre Violeta es uno que se titula 50 cosas sobre mí “actualizado” (en cuarentena). En este video menciona muchos de sus gustos como colores, alimentos e incluso comparte que le gusta mucho tomarle fotos al cielo, razón por la cual en su foto de perfil de Facebook tiene una vista de nubes con el cielo azul.

Hoy aún no hay una aclaración con respecto a la muerte la influencer trans Violeta Marujoz, pero en su cuenta de Facebook apareció un mensaje en donde dice se puede leer “Créanme que ahora estoy tranquila y muy feliz, aunque me dolió mucho dejarlos, me duele todo lo que nos faltó por vivir, todos esos momentos y recuerdos que nos faltaron”.

Crímenes de odio a la comunidad LGBT en México

De los casos de los que se tiene información, en el 54.68% había señales de violencia y/o agresiones sexuales. (Foto: EFE)

De acuerdo con el Observatorio Nacional de crímenes de odio contra las personas LGBT 2020 “los crímenes de odio se caracterizan por ser particularmente violentos”.

Muchos de estos se muestran en los medios de comunicación “de la peor manera posible” y de las causas que llegan a morir son: impactos de bala (26.7%), ataques de arma blanca (24.3%), golpes (15.7%) y asfixia con (12.9%) . La tortura y el atropellamiento son las formas menos comunes en las que asesinas a las víctimas.

De los casos de los que se tiene información, en el 54.68% había señales de violencia y/o agresiones sexuales. “Conocer estos datos da cuenta de la violencia, degradación y deshumanización que enfrentan las víctimas previo y posterior a los homicidios”.

En 2018, varias organizaciones LGBT de México realizaron las gestiones necesarias para que el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, durante el Examen Periódico Universal (EPU), “recomendara al gobierno mexicano un adecuado registro de los crímenes de odio que sufren las personas LGBT en nuestro país y así lo hizo”.

“A pesar de los señalamientos que el gobierno ha enfrentado en distintos foros, de ocupar el segundo lugar en crímenes por homo-transfobia , no se ha logrado tener un registro oficial, quedando en manos de las organizaciones sociales la denuncia y documentación”, mencionan en dicho documento.

