El meme con el que Víctor Trujillo se burló de Beatriz Gutiérrez Müller por recomendar libros como armas

Víctor Trujillo se burló de la académica Beatriz Gutiérrez Müller por recomendar los libros como arma (Fotos: Cuartoscuro)

El comunicador y productor, Víctor Trujillo, se burló de la académica y escritora Beatriz Gutiérrez Müller por recomendar los libros como arma para acabar con la delincuencia.

Y es que este 19 de julio se hizo viral en redes sociales un video de la escritora en el que emite algunas recomendaciones que, a su parecer, podrían frenar la delincuencia en el país.

En el audiovisual grabado en 2021, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que otorgar un libro a todas las personas que “hacen travesuras” podría generar una tregua y frenar los índices de violencia en México.

Lo anterior, aseguró la primera dama, debido a que “ningún lector es un agresor”, por lo que invitó a los participantes del evento a regalar libros a todos los delincuentes.

La primera dama aseguró que “ningún lector es un agresor” (Video: @RuidoEnLaRed)

“A los que hacen travesuras, dañan a la gente y la perturban, le quitan su paz y su tranquilidad; le quitan sus objetos, sus pertenencias, sus familiares, en general un libro a todos los violentos que rompen e irrumpen en las casas, en las calles, en los pueblos y que le quitan lo más anhelado que puede tener un hombre, una mujer, un niño: su paz”, manifestó.

Agregó: “A ellos también que están oyendo esto, muy lejos o muy cerca, hay que regalarles un libro y decirles: ‘Tregua, por favor, lee para que no ataques a nadie’, ningún lector es agresor. De modo que a todos los agresores de estos pueblos y a los que violentan la paz de las personas, de las familias y de la nación les decimos, toma un libro, deja de hacer lo que haces y toma un libro, es el arma más poderosa que tiene una nación para vivir en paz”.

El comentario no lo dejó pasar el Víctor Trujillo, pues a través de su cuenta oficial de Twitter usó como ejemplo al personaje ficticio Hannibal Lecter para demostrar que leer no le quita a las personas lo violento.

Con un diálogo ficticio de Lecter, el comunicador indicó que a él le regalaron un libro con el fin de que no hiciera "travesuras" (Foto: Twitter/@V_TrujilloM)

Con un diálogo ficticio del doctor Lecter, el comunicador indicó que a él le regalaron un libro con el fin de que no hiciera “travesuras”, sin embargo, era de cocina y “ya saben el resto de la historia”.

“-A mí sí me regalaron un libro para dejar de hacer travesuras, pero era de cocina y pues… el resto es historia”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues algunos usuarios continuaron con las bromas por la declaración de Gutiérrez Müller.

Usuarios continuaron con las bromas por la declaración de Gutiérrez Müller (Foto: Captura de pantalla)

“Mejor regalen discos de música tropical, a lo mejor y ponen a bailar a los criminales”, “Entiendo a Beatriz Gutiérrez Müller, nada para detener a un criminal como sorrajar en la cabeza un trancazo con el libro de cálculo de Leithold. Además puede servir como chaleco antibalas, aguanta hasta calibre 50 el cabrón de lo denso que es” y “Librazos, no balazos”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe señalar que al igual que Trujillo, varios cibernautas y personajes de la oposición arremetieron contra Gutiérrez Müller; tal fue el caso del periodista Marco Levario Turcott, quien indicó que restarle importancia al tema de inseguridad es un acto criminal.

“Beatriz Gutiérrez dice que los criminales no harán “travesuras” si les regalamos un libro y les decimos “tregua por favor”, porque “ningún lector es un agresor”. Reducir la inseguridad a una predica no sólo es una tontería, es también criminal. PD. AMLO no lee”, escribió.

