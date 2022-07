Profeco: cómo usar la herramienta para evitar fraudes de servicios como agencias de viajes

Los turistas podrán ingrear datos de la empresa para evitar fraudes. (Foto: Pixabay)

Día con día, decenas de personas son víctimas de los tradicionales fraudes por parte de agencias de viajes, quienes ofrecen un precio falso a las personas y cometen un delito. En ese sentido, hay que recordar que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con una herramienta especial para evitar este tipo de ilícitos.

Y es que la Profeco creó una página especial denominada Buró Comercial, donde se puede consultar información de diversos proveedores de bienes y servicios, para poder analizar algunas quejas presentadas o principales motivos de reclamación.

La Procuraduría también recordó revisar bien los planes que se van a contratar, es decir, analizar los anuncios que se dan sobre todo en redes sociales. En caso de que no cumpla con lo establecido, podrá presentar una queja.

La búsqueda también puede realizarse por giro. (Foto: Pixabay)

¿Cómo usar la herramienta?

-El interesado podrá ingresar al Buró Comercial en el siguiente enlace. Aquí

-Luego deberá escribir el nombre comercial o razón social del proveedor, sin signos ortográficos tales como: acentos, tilde, abreviaturas, entre otros.

-También podrá realizar una búsqueda por giro.

-Luego deberá revisar si el nombre colocado en el buscador, sea el mismo que el plasmado en alguna factura, recibo, correo electrónico, página de internet o cualquier otra fuente que permita verificar su nombre correcto.

De acuerdo con la plataforma, el comportamiento comercial revela a los proveedores que tienen alguna queja desde el 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2022.

En caso de que el interesado quiera conocer el comportamiento comercial de los proveedores de telecomunicaciones, entonces tendrá que escribir un correo con su solicitud a la siguiente dirección: quejastelecomunicaciones@profeco.gob.mx.

En tanto, la Procuraduría informó que las causas o razones de retraso o demora de vuelos deben ser informadas claramente por medios electrónicos o módulos de atención al pasajero.

La Profeco también alertó sobre beneficios por retraso de vuelos. (Foto: Cuartoscuro)

En caso de que el retraso o demora sea responsabilidad de la aerolínea, entonces deberá compensarse de acuerdo con lo siguiente:

*Si es superior a 1 hora e inferior a 4 horas: deberá propocionarle como mínimo, descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino o bebidas y alimentos.

*Si es mayor a 2 horas pero menor a 4: tendrá que aplicar descuentos que no deben ser menor al 75% del precio del boleto.

Para las demoras mayores de 4 horas o cancelaciones y la línea es responsable, podrá entonces elegir las siguientes opciones:

*El reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje. También tendrá derecho a una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

*Transporte sustituido en el primer vuelo disponible, así como alimentos, y en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

*Transporte en fecha posterior al mismo destino.

La Profeco destacó que se trata de una serie de derechos al viajar por avión y los turistas deben estar siempre informados.

Por su parte, respecto a la alza frecuente de los precios de alimentos de la canasta básica como el huevo, la Procuraduría recordó que los ciudadanos deberán comparar los costos de los “blanquillos” en diversas partes de la Ciudad de México para adquirir la mejor opción.

