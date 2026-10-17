México

Huracán Trudy baja a categoría 1: mantiene alerta por lluvias intensas en México

Aunque el fenómeno meteorológico perdió intensidad, las precipitaciones pueden ocasionar afectaciones incluso cuando disminuye la categoría de un ciclón tropical

Huracán Trudy. REUTERS/Javier Verdin
Huracán Trudy. REUTERS/Javier Verdin
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El huracán Trudy descendió a categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano, luego de haber alcanzado la categoría 3 durante la madrugada del pasado viernes. Pese a la pérdida de intensidad, el fenómeno mantiene el riesgo de lluvias intensas en distintas regiones del país, por lo que las autoridades exhortaron a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la degradación del ciclón se confirmó tras el análisis de información recopilada por un avión cazahuracanes. El cambio ocurrió después de que el sistema fuera clasificado en categoría 2 hacia el mediodía, en medio de las actualizaciones sobre su evolución y trayectoria.

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A las 12:00 horas, tiempo local de ayer, el centro de Trudy se encontraba a unos 370 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 515 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. El meteoro avanzaba hacia el nor-noroeste a una velocidad de siete kilómetros por hora, mientras las autoridades mantenían medidas preventivas ante sus posibles efectos.

Trudy mantiene el riesgo de lluvias intensas en cuatro estados

El SMN informó que la circulación del huracán ocasionará precipitaciones intensas en Guerrero, Oaxaca, Colima y Michoacán, estas condiciones podrían provocar deslaves, aumentos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas.

Ante este escenario, las autoridades mexicanas, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantienen una zona de prevención por vientos con fuerza de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Playa Pérula, Jalisco.

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Aunque Trudy perdió intensidad, las lluvias pueden ocasionar afectaciones incluso cuando disminuye la categoría de un ciclón tropical.

Temporada de huracanes en México. REUTERS/Javier Verdin
Temporada de huracanes en México. REUTERS/Javier Verdin

Sheinbaum pide atender las recomendaciones de Protección Civil

Durante la mañana, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, advirtió sobre el rápido fortalecimiento de Trudy y la posibilidad de que alcanzara la categoría 4 antes de aproximarse a las costas de Colima y Jalisco el domingo.

Frente a ese pronóstico, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los habitantes de las zonas bajo alerta a mantenerse informados mediante los comunicados oficiales y acudir a refugios temporales si viven en áreas de riesgo o cerca de cauces de ríos.

Tormenta tropical Simon provocará lluvias y oleaje en Baja California Sur

Además de Trudy, el SMN reportó la presencia de la tormenta tropical Simon en el Pacífico mexicano. El sistema se ubicó a 220 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 445 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Este fenómeno meteorológico registraba vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y avanzaba hacia el noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

De acuerdo con el organismo, ocasionará lluvias muy fuertes, rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y oleaje de entre dos y tres metros de altura en el sur de Baja California Sur.

La presencia simultánea de ambos sistemas mantiene la atención de las autoridades meteorológicas en el litoral del Pacífico, donde las condiciones podrían generar afectaciones por precipitaciones, viento y oleaje elevado en varias regiones del país.

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