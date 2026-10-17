CDMX tendrá paseo ciclista nocturno por Día de Muertos: recorrido, horario y costo de Ecobici

El evento ofrece un recorrido gratuito de 19 kilómetros por Paseo de la Reforma, con préstamo de bicicletas y cascos. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

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La Ciudad de México tendrá un paseo nocturno en bicicleta por Día de Muertos este sábado 24 de octubre de 2026. La actividad recorrerá 13 kilómetros entre Reforma, Juárez, el Centro Histórico e Izazaga, con servicios gratuitos y opciones para quienes no cuentan con bici propia.

El cartel de la Secretaría de Movilidad anuncia el “Paseo nocturno” de Muévete en Bici como una actividad de Día de Muertos.

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La ruta permitirá circular por algunos de los puntos más transitados de la capital durante la noche. El recorrido contempla tramos de Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central y 5 de Febrero, de acuerdo con el mapa difundido por autoridades capitalinas.

El paseo ciclista de Día de Muertos pasa por Reforma, Juárez y el Centro Histórico

La ruta se extiende desde los alrededores de la Glorieta del Ahuehuete, continúa sobre Paseo de la Reforma y se acerca al Monumento a la Revolución. Después incorpora el tramo de Juárez para conectar con la zona de Bellas Artes y avanzar hacia el Centro Histórico.

Talleres y cursos gratuitos en la Glorieta de la Diana Cazadora buscan promover habilidades ciclistas para todas las edades. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

“Sentido unidireccional”, marca el mapa en parte del recorrido. El trayecto también cuenta con secciones de doble sentido, por lo que los participantes deberán atender la señalización dispuesta durante la noche.

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El circuito contempla el paso por la avenida 5 de Febrero hasta Izazaga. En esa zona habrá puntos de atención, sanitarios y servicio médico, de acuerdo con los íconos incluidos en el mapa oficial del Paseo Nocturno Muévete en Bici.

“Servicios y actividades gratuitas”, informa el cartel de la jornada. Entre las opciones previstas están Biciescuela CDMX, servicio mecánico, Locatel, préstamo de bicicletas, actividades lúdicas y deportivas del INJUVE, baile fitness y un concurso de disfraces.

Quienes lleguen con su propia bicicleta pueden utilizar los servicios mecánicos que estarán instalados durante el recorrido. También habrá sanitarios, puntos de atención y presencia de personal médico en distintos sectores de la ruta.

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“Concurso de disfraces”, anuncia la convocatoria para los asistentes que quieran acudir caracterizados por la temporada. La actividad forma parte de los servicios incluidos en el Paseo Nocturno de Día de Muertos.

¿Cuánto cuesta la Ecobici?

Las personas que no tengan bicicleta pueden contratar una suscripción de un día de Ecobici para sumarse al paseo. La tarifa difundida en la captura de la plataforma es de 134 pesos mexicanos, con IVA incluido.

“1 DÍA”, dice la modalidad mostrada por Ecobici. El pago permite utilizar las bicicletas del sistema durante un periodo de 24 horas, por lo que puede servir para llegar al paseo, recorrer parte de la ruta y regresar a una estación al terminar.

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(@LaSEMOVI/X)

La tarifa diaria incluye viajes ilimitados de hasta 45 minutos cada uno. Para continuar usando el servicio después de ese periodo, la persona usuaria debe concluir el viaje en una estación y retirar otra bicicleta para iniciar un nuevo recorrido.

“Viajes ilimitados de 45 minutos en 24 horas”, precisa la información de Ecobici. La opción aparece en la plataforma de suscripciones del sistema, donde se muestra el botón “Suscríbete” para contratar el acceso temporal.

El costo total de la modalidad diaria es de 134 pesos. La cifra ya incluye IVA, según la captura proporcionada, por lo que no se indica un cargo adicional en la tarifa anunciada para 24 horas.

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“$134 MXN I.V.A incluido”, detalla la tarjeta de Ecobici. La información disponible no especifica requisitos adicionales, estaciones recomendadas ni el procedimiento completo de registro, por lo que conviene revisar la aplicación o plataforma oficial antes de contratar la suscripción.

El Paseo Nocturno Muévete en Bici se realizará este 24 de octubre, de 18:00 a 22:00 horas. La ruta de 13 kilómetros tendrá como eje Paseo de la Reforma y conectará con Juárez, el Centro Histórico, 5 de Febrero e Izazaga.