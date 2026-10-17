México

Pensión Bienestar 2026: fechas de registro para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar en octubre

El periodo de incorporación está previsto en próximos días; estos son los documentos que deberán preparar las personas interesadas para realizar el trámite

Ilustración de un hombre y una mujer que sostienen credenciales y documentos frente a un módulo con la palabra registro.
El periodo de incorporación está previsto en próximos días; estos son los documentos que deberán preparar las personas interesadas para realizar el trámite
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El registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar está previsto del 19 al 25 de octubre de 2026. Las personas interesadas en incorporarse a alguno de estos programas deberán preparar la documentación requerida para realizar el trámite.

Ambos apoyos están dirigidos a distintos sectores de la población y se entregan de manera bimestral. Para completar el proceso, es importante contar con los documentos solicitados, verificar que los datos sean legibles y consultar los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar para conocer la convocatoria, los horarios de atención y la ubicación de los módulos.

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¿Cuáles son las fechas de registro para la Pensión Bienestar en octubre de 2026?

De acuerdo con la información proporcionada, el periodo previsto para el registro de las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar comprende del lunes 19 al domingo 25 de octubre de 2026.

Durante ese lapso, las personas interesadas deberán mantenerse atentas a las indicaciones de las autoridades para conocer cómo se organizará la atención y qué día les corresponde acudir, en caso de que se establezca un calendario por orden alfabético.

Es importante considerar que las fechas deben confirmarse mediante los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar antes de acudir a un módulo, pues la imagen informativa no sustituye una convocatoria oficial.

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Personas adultas mayores y mujeres reúnen sus documentos para solicitar la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, cuyo periodo de registro está previsto del 19 al 25 de octubre de 2026
Personas adultas mayores y mujeres reúnen sus documentos para solicitar la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, cuyo periodo de registro está previsto del 19 al 25 de octubre de 2026

¿Qué documentos se necesitan para el registro de las pensiones del Bienestar?

Las personas solicitantes deberán preparar cinco documentos y datos de contacto para facilitar la revisión de su información durante el proceso de incorporación.

  • Identificación oficial vigente: puede ser la credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) o carta de identidad.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP): se recomienda contar con una impresión reciente.
  • Acta de nacimiento: debe ser legible para que puedan verificarse los datos personales.
  • Comprobante de domicilio: no debe tener una antigüedad mayor a seis meses. Entre las opciones señaladas están los recibos de luz, agua o el pago del impuesto predial.
  • Teléfono de contacto: se solicita proporcionar un número celular y uno de casa, de acuerdo con la información difundida.

Antes de acudir, conviene revisar que los documentos estén completos y que los nombres, fechas y demás datos coincidan. También es recomendable consultar si la convocatoria vigente establece requisitos adicionales o especificaciones sobre las copias que deben presentarse.

¿Quiénes pueden registrarse a la Pensión para Adultos Mayores?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigida a mujeres y hombres de 65 años o más que cumplan con los criterios establecidos en las reglas de operación del programa.

El apoyo busca contribuir al bienestar económico de este sector de la población mediante una transferencia monetaria bimestral. En 2026, el monto de la pensión es de 6 mil 400 pesos cada dos meses.

Las personas que cumplan la edad requerida y deseen incorporarse deberán consultar la convocatoria correspondiente para conocer el procedimiento de registro y las condiciones aplicables.

¿Qué mujeres pueden solicitar la Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres mexicanas de 60 a 64 años. El programa reconoce su contribución a la sociedad y el trabajo que han realizado a lo largo de su vida, incluidas las labores de cuidado familiar.

Para 2026, el apoyo económico es de 3 mil 100 pesos bimestrales, entregados mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, conforme a las condiciones del programa.

Cuando las beneficiarias cumplen 65 años, pueden incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, de acuerdo con el procedimiento establecido por las autoridades.

Se espera que pronto se abra un registro a las Pensiones del Bienestar
Personas adultas mayores y mujeres reúnen sus documentos para solicitar la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, cuyo periodo de registro está previsto del 19 al 25 de octubre de 2026

¿Dónde consultar los módulos de registro de la Pensión Bienestar?

Las personas interesadas pueden consultar la información de los programas y la ubicación de los módulos de atención en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar: https://www.gob.mx/bienestar.

Antes de trasladarse, es recomendable verificar las fechas definitivas, los horarios, el calendario de atención y la documentación requerida. En convocatorias anteriores, el registro se ha organizado por la letra inicial del primer apellido, pero es necesario confirmar si ese mecanismo se aplicará en octubre de 2026.

El trámite de incorporación a las pensiones del Bienestar es gratuito. Por ello, las personas solicitantes deben evitar entregar dinero a intermediarios que prometan agilizar el procedimiento o garantizar el acceso a los apoyos.

En tanto se confirma oficialmente el calendario de octubre, reunir la documentación y consultar las fuentes institucionales permitirá a las personas interesadas prepararse para el proceso de registro.

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