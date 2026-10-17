Pancho Villa llega a la CDMX en esta multipremiada obra de Sabina Berman con entrada libre: dónde y cuandó será

La propuesta mezcla comedia con una reflexión sobre el lugar de las mujeres en los relatos oficiales de la historia. (Wikimedia Commons/ Scott Adams - Dominio Público)

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Entre Pancho Villa y una Mujer Desnuda, una de las comedias más reconocidas del teatro mexicano contemporáneo, suma una nueva parada en su recorrido por la Ciudad de México. La obra de Sabina Berman combina humor y crítica social para repasar, a través de la figura del revolucionario, las tensiones entre el machismo histórico y las relaciones de pareja actuales.

La propuesta mezcla comedia con una reflexión sobre el lugar de las mujeres en los relatos oficiales de la historia. Su vigencia, más de tres décadas después del estreno, explica por qué sigue llenando salas y plazas públicas en distintos puntos de la capital.

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Cultura Comunitaria (2025)/Facebook

De qué trata la obra de Sabina Berman

Sabina Berman (Foto: INBA)

La trama sigue a Gina y Adrián, una pareja que comparte una relación amorosa y una fascinación común por Pancho Villa. Ambos se proponen escribir la biografía del revolucionario, pero el proyecto termina por exponer las fisuras de su propia relación.

A medida que avanza la historia, Gina descubre que el relato oficial de la Revolución Mexicana dejó fuera la experiencia y la voz de las mujeres, de forma similar a lo que ocurre en su propio vínculo con Adrián. La figura de Villa aparece entonces como una presencia que irrumpe de manera constante, funcionando casi como la voz de la conciencia machista del personaje masculino.

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A partir de esa premisa, Sabina Berman construye una comedia que confronta el pasado con el presente. El texto cuestiona cómo el machismo continúa manifestándose en la vida cotidiana, en las relaciones afectivas y en los discursos sobre la identidad nacional, incluso cuando se disfraza de intelectualismo.

¡Viva Villa! (1934) (MUBI)

Una obra estrenada en 1993 y vigente hasta hoy

Actores de la obra 'Entre Pancho Villa y una Mujer Desnuda' interactúan intensamente durante una de las funciones gratuitas que recorrerán diversas alcaldías de la Ciudad de México, buscando acercar el arte escénico al público. (Secretaría de Cultura CDMX)

Entre Pancho Villa y una Mujer Desnuda se estrenó en enero de 1993 en el Teatro Helénico, bajo la dirección de la propia Berman. Desde entonces acumula alrededor de veinte montajes en México, Latinoamérica y países de habla inglesa.

La obra obtuvo en 1994 el Premio Heraldo a Mejor obra del año y seis premios de la Asociación de Críticos, entre ellos Mejor obra de teatro, Mejor dirección, Mejor actriz y Mejor actor. En los años noventa, Berman escribió el guion y codirigió junto a Isabelle Tardán la adaptación cinematográfica, protagonizada por Diana Bracho, Arturo Ríos y Jesús Ochoa, que en 1995 recibió un reconocimiento en el Festival Internacional de Cine de Chicago.

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Sabina Berman nació en 1955 en la Ciudad de México y estudió Psicología y Letras Mexicanas en la Universidad Iberoamericana, además de Dirección Teatral en el Centro de Arte Dramático. Es considerada una de las voces fundamentales del teatro mexicano contemporáneo, con una trayectoria que incluye cuatro premios nacionales de dramaturgia y el Premio Juan Ruiz de Alarcón.

Entre sus obras más representadas figuran también Muerte súbita, Molière y Feliz nuevo siglo doktor Freud, presentadas en países como España, Argentina, Canadá y Estados Unidos. Berman también escribió y coprodujo la película Backyard, que representó a México en los Premios Óscar de 2010.

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El elenco que da vida a la historia

La temporada en Gustavo A. Madero reúne a Mariana Gajá, Alex Gesso, Roberto Cázares, Alexandra Dunnet, Conchi León y Diego Estrella.

El elenco ha interpretado la obra en distintas sedes de la ciudad a lo largo del año, con actuaciones que, según reportó la Secretaría de Cultura capitalina, provocan en el público risas y reflexiones sobre el machismo disfrazado de intelectualismo.

Fechas, horarios y sede de las funciones

El cartel anuncia las funciones de la obra Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, escrita por Sabina Berman, en el Centro Cultural Futurama de Ciudad de México. (Centro Cultural Futurama)

Las funciones en el Centro Cultural Futurama se realizarán los días 17, 18, 24 y 25 de octubre, en un total de ocho presentaciones, dos por jornada, a las 16 y a las 18 horas.

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El recinto se ubica en Cerrada de Otavalo 15, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, código postal 07300, en la Ciudad de México.

Todas las funciones son de entrada libre. La organización corre a cargo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con la Alcaldía Gustavo A. Madero y el Centro Cultural Futurama.

Una obra que recorre la Ciudad de México

La temporada en Futurama forma parte de un recorrido más amplio de la puesta en escena por distintos espacios culturales de la capital durante 2026, como parte de la estrategia de descentralización cultural y acceso gratuito a las artes escénicas impulsada por el Gobierno capitalino.

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La obra inició funciones el 6 de marzo en la FARO Tláhuac y desde entonces ha pasado por el Centro Cultural Calmécac en Milpa Alta, el Cine Víctor Manuel Mendoza en La Magdalena Contreras, la FARO Oriente en Iztapalapa, el Parque Pantitlán en Iztacalco y el Teatro Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel.

Tras su paso por Gustavo A. Madero, la gira continuará en noviembre con funciones en el Teatro de Tlalpan, con lo que cerrará un año de presentaciones gratuitas en distintas alcaldías de la capital.