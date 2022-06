María Asunción Aramburuzabala: cómo aprendió de negocios la mujer más rica de México

María Asunción Aramburuzabala es la mujer más rica de México. Foto: Cuartoscuro

Una de las mujeres más importantes en el mundo empresarial de México es, sin duda alguna, María Asunción Aramburuzabala, quien es considerada la mujer más rica del país y la quinta persona con mayor fortuna. La empresaria cuenta, según el último listado de la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes, con una fortuna de USD 6 mil 180 millones, lo que significa que solo es superada por el magnate mexicano de las telecomunicaciones Carlos Slim Helú, quien cuenta con USD 81 mil 240 millones; el dueño de la mayoría de Grupo México, Germán Larrea Mota Velasco, quien tiene una fortuna de USD 30 mil 850 millones; el dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien cuenta con USD 12 mil 450 millones y la Familia Bailléres, quien cuenta con USD 6 mil 650 millones.

María Asunción Aramburuzabala es nieta de Félix Aramburuzabala, quien fue cofundador de Grupo Modelo, e hija Pablo Aramburuzabala, quien heredo la parte que tenía su padre de la empresa cervecera. Por esto, ella también fue una de las herederas de la empresa, sin embargo, hace unos años se vendería Grupo Modelo a AB-InBev. Tras esto, ella permaneció como accionista y ocupando un lugar el en Consejo de Administración de la empresa.

María Asunción Aramburuzabala es una empresaria mexicana, considerada como una de las mujeres más influyentes de América Latina. Fundó, en 1996, Tresalia Capital, un family office, en el que ha sido presidenta y directora ejecutiva desde su fundación. Bajo el liderazgo de Mariasun, como la conocen sus familiares y amigos, Tresalia creció y diversificó las inversiones, convirtiéndose en un inversionista global, con inversiones y experiencia en transacciones en América Latina, Estados Unidos y Europa.

También, a lo largo de su carrera, ha sido parte de los Consejos de algunas de las empresas mexicanas más prestigiosas, además ha recibido premios de talla internacional.

La empresaria cuenta con una fortuna de USD 6 mil 180 millones. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

María Asunción se hizo cargo de la parte de Grupo Modelo que tenía su padre, tras su muerte. En ese momento, ella tenía 32 años. Sin embargo, anteriormente ella no se había dedicado a los negocios, por lo que, prácticamente, ese fue su inicio en ese mundo. En una entrevista hecha por Osvaldo Trava, conocido como Oso Trava, para su podcast Cracks, María Asunción Aramburuzabala cuenta cómo fue que aprendió las cosas que no sabía de los negocios cuando empezó en ellos.

En el programa, Trava le pregunta a Mariasun, que qué hacía cuando no entendía las cosas. Ante esto, la empresaria responde que cuando ella comenzó, empezó a buscar inversiones, y se dio cuenta de que ella no podía entender o valuar si una inversión era buena o mala. “¿Qué fue lo que hice? Busqué gente que me asesorara, y entonces tenía asesores diferentes para diferentes temas que me hacían las valuaciones, abogados que me revisaban los contratos, pero lo que yo tuve es que, has de cuenta, yo no era de: ah, ya tengo al asesor, y el asesor que vaya y haga o el abogado que vaya y diga, yo iba y me sentaba en todas y cada una de las reuniones que había”, explica la empresaria.

Cuenta que así fue como aprendió lo que no entendía de negocios. “Entonces, hicimos los primeros deals, y ahí fui aprendiendo, uno de los primeros que hicimos fue un edificito que está ahí en contra esquina del (hotel) Camino Real, al lado de lo que era antes la IBM, que es un edificio para Price water house, ese fue, básicamente el primer negocio que hicimos, lo hicimos con BCBA Impulse, que es ahora Abilia, y después ya entré yo como accionista minoritaria dentro de esa empresa, también uno de los primeros negocios que hice, que fue, estuvimos buscando, en esa época estaba mucho lo del Dotcom, y estuvimos buscando negocios de tecnología, pero a mí no me gustaba mucho lo de los sites y todo eso, porque (...) no había flujo, y yo decía, esto quién sabe cómo va a acabar, y acabó no tan bien, entonces nosotros fuimos a buscar fui con unos amigos a buscar negocios de tecnología, vimos muchísimos negocios de tecnología en Estados Unidos, y acabamos haciendo, empezar a poner centros de datos”, explica Aramburuzabala.

