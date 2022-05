Feto fue abandonado en una calle de la colonia Escandón, CDMX

Imagen de referencia de un feto (Foto: EP)

Un feto humano fue encontrado en calles de la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El hallazgo hizo que las autoridades se movilizaran al punto a realizar las investigaciones correspondientes y recoger el cuerpo.

Fue este 27 de mayo que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), vía radio, recibieron el reporte de que en la vía pública de la mencionada demarcación se encontraba abandonado un feto. Tras ello acudieron al punto.

Además de los uniformados, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo, de la Coordinación General de Investigación Territorial, dio intervención a personal experto en criminalística, fotografía y química de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales.

Asimismo, agentes de la Policía de Investigación (PDI) asistieron para realizar trabajos de campo y gabinete, como entrevistas con posibles testigos que pudieran haber visto algo. Además, revisaron los videos de las cámaras de videovigilancia públicas y de particulares para encontrar al responsable del abandono.

Imagen de referencia de un policía de la SSC (Foto: SSC)

La Fiscalía, informó que el Ministerio Público capitalino inició una carpeta de investigación por el cuerpo del feto encontrado. Cabe recordar que el aborto es legal en la Ciudad de México pero algunas mujeres siguen siendo obligadas a no someterse al procedimiento.

Un caso similar ocurrió en enero de este 2022 en Nuevo México, Estados Unidos. A diferencia de lo ocurrido en la CDMX, en este se difundió el video de una cámara de seguridad en donde se observa a una adolescente arrojar a una recién nacida en un contenedor de basura. La bebé fue encontrada seis horas más tarde, sana y salva a pesar del clima de -1º centígrados.

La responsable fue identificada como Alexis Ávila de 18 años de edad. Fue arrestada y acusada de intento de asesinato y abuso infantil. Le dijo a la policía que no sabía que estaba embarazada hasta que dio a luz a su bebé en un baño.

En el video de vigilancia se observa a la mujer llegando en un automóvil antes de abrir la puerta trasera y arrojar una bolsa de basura negra en un contenedor de basura en Hobbs, Nuevo México, alrededor de las 2 p.m. del 7 de enero.

Una cámara de seguridad captó el momento en que una mujer tiró en un contenedor de basura a su bebé recién nacido

Pasaron 6 horas hasta que tres personas que pasaban por el lugar miraran el contenedor de basura; una de ellas se acercó a abrir el contenedor de basura y encontró al bebé aún con vida adentro.

Según información del Daily Mail, Jo Imbriale, propietario de Rig Outfitters y Home Store, el negocio donde se capturó el video de la cámara de seguridad, fue contactado por agentes de la policía.

“Dije ‘¿Qué es lo que estamos buscando?’ y me dice: ‘Estamos buscando a alguien que tiró una bolsa de basura negra en tu contenedor de basura’. Me di la vuelta y dije ‘por favor, no me digas que era un bebé’”.

Imbriale agregó en diálogo con medios locales: “Estaba en shock solo de ver esto. No puedo dormir por la noche solo sabiendo que este bebé fue arrojado a un contenedor de basura así. Lo siento, pero ¿quién hace eso? Eso es malvado. No tengo palabras para eso”. Ávila confesó durante el interrogatorio con la policía y debe comparecer ante el tribunal durante el lunes.

