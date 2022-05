Xóchitl Gálvez negó “conspiración” contra Claudia Sheinbaum por caso Línea 12

La senadora del PAN se ha convertido en la principal contrincante de Sheinbaum en este caso (Foto: PAN)

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, en días pasados anunció que no haría público el peritaje de DNV sobre la caída de la Línea 12 del Metro, por lo que rescindiría el contrato y demandaría a la empresa noruega, la cual fue contratada por la propia administración capitalina.

De inmediato, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, tomó la batuta de esta batalla y se fue contra la mandataria capitalina. A través de su cuenta oficial de Twitter, compartió un video en el que especificó sus motivos para que exista la posibilidad de que el informe pueda estar sometido al escrutinio público. Bajo el título “Respuesta a la jefa de gobierno”, la legisladora sostuvo que “cuando no le gusta, descalifica”.

“Ahora resulta que por haber presentado un punto de acuerdo, donde exijo se haga transparente el tercer informe de la empresa noruega DNV sobre la caída de la Línea 12 del Metro, dice la jefa de gobierno que yo estoy coludida con Mexicanos Contra la Corrupción y DNV”, ahondó la panista.

Luego de varios días, críticas y señalamiento contra Sheinbaum Pardo, dio a conocer que este 11 de mayo publicará la información de este importante documento, mismo que fue filtrado a un medio de comunicación internacional.

(Foto: Twitter)

A pesar de que la jefa de gobierno cumplirá la solicitud de Gálvez Ruiz, la legisladora se volvió a lanzar en su contra y le pidió dejar a un lado las excusas para llegar a los objetivos de fondo: capturar y castigar a los responsables del colapso del tramo elevado que conectaba las estaciones Tezonco y Olivos de la Línea Dorada.

“Basta de ver moros con tranchete, lo que solicité fue se transparentara el tercer informe de la empresa DNV sobre la causa raíz de la tragedia”, detalló la senadora blanquiazul.

Posteriormente, aseguró que no es parte de ninguna “conspiración” en contra de Claudia Sheinbaum, aunque no soltó el dedo del reglón y la retó a demostrar su inocencia en el caso y que no está encubriendo personas cercanas a ella y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para lograr este objetivo, Xóchitl Gálvez le dijo que le proporcionaría toda la información necesaria para responder a todos los cuestionamientos que ha dejado esta situación que, a un año de sucedida, no ha presentado justicia para las víctimas.

“¿Quién no hizo su trabajo? ¿Quiénes son los responsables de la muerte de 26 personas? Las víctimas merecen justicia. No le apueste al olvido”, sentenció la senadora.

Lilly Téllez exigió su renuncia por su presunta responsabilidad en negligencia criminal (Foto: Twitter)

Otra integrante de la bancada del PAN en la cámara alta que también se fue contra la mandataria capitalina fue Lilly Téllez, quien exigió su renuncia por su presunta responsabilidad en negligencia criminal por el derrumbe del tramo elevado de la Línea 12 del Metro.

Este martes 10 de mayo, la legisladora federal publicó en sus redes sociales un fragmento de un programa en el que participó, donde reiteró su postura en la que condenó la negligencia de la jefa de gobierno, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sostuvo que la tragedia del 3 de mayo de 2021 es el caso más emblemático de corrupción en México.

Aunado a ello, condenó la poca eficiencia que tuvieron las tareas de mantenimiento en la Línea, mismas que debieron de correr a cuenta de las administraciones locales subsecuentes a la de Ebrard Casaubón: Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum.

“Tenemos que exigirle que renuncie, tiene que salir de ese cargo, debe ser juzgada, debe ser puesta en el banquillo de los acusados y debe pagar por negligencia criminal. Sí, Claudia Sheinbaum, te lo estoy diciendo a ti”, sostuvo la originaria de Sonora.

SEGUIR LEYENDO