IPN: estudiantes exigen justicia ante la presunta violación de una alumna de la Vocacional 7

Usuarios de Twitter criticaron las negligencias de la institución educativa ante la respuesta que dio sobre la supuesta agresión sexual que vivió una estudiante (Foto: Cuartoscuro)

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) utilizaron las redes sociales para denunciar y exigir justicia para Jazmín, una estudiante de 15 años de edad que presuntamente fue drogada y abusada sexualmente dentro del plantel de la Vocacional número 7, también conocida como Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) “Cuauhtémoc”.

Mediante el hashtag #JusticiaParaJazmin, usuarios de Twitter se movilizaron para convocar una marcha en las instalaciones del plantel politécnico, así como para solidarizarse con la menor y criticar las negligencias de la institución educativa ante la respuesta que dio sobre la supuesta agresión sexual, ya que descartó “una conducta que causara perjuicio a la alumna”.

A través de Twitter, diversas mujeres repudiaron que los planteles en los que se imparte el nivel medio superior ya no hay seguridad para las estudiantes y condenaron que el Politécnico busque deslindarse del ataque a Jazmín e, incluso, se compartieron algunos videos de las estudiantes tratando de entrar a las instalaciones de la Vocacional para protestar.

Las autoridades politécnicas señalaron que "no existió" ninguna agresión sexual en las instalaciones del CECyT 7 (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

“Que miedo que ya no pueda caminar tranquila en los pasillos de mi escuela”, “En mi escuela quiere ser libre, no valiente. Merezco educación libre de violencia”, “Ya basta de creer que nuestro cuerpo les pertenece. No es posible que ni siquiera la escuela sea un lugar seguro” y “Horror que las instituciones educativas no puedan garantizar seguridad para lxs alumnxs y sigan encubriendo a violadores y abusadores”, fueron algunos de los comentarios que circularon en Twitter con el hashtag #JusticiaParaJazmin.

El posicionamiento de las autoridades del IPN causaron indignación para las alumnas y la comunidad estudiantil, pues apuntaron que “como resultado de la información recabada hasta el momento, se comunica que no existió el presunto delito referido en distintos medios, redes sociales y portales de internet”.

Por medio de un comunicado publicado en las redes sociales del Politécnico, la dependencia educativa indicó que “se mantendrá atento a cualquier requerimiento que las autoridades competentes lleven a cabo para el esclarecimiento de los hechos y hace un respetuoso llamado a la comunidad politécnica evitar reproducir información que, al no ajustarse a la realidad, expone de manera indebida a las partes involucradas, lo cual puede ocasionarles daños irreparables y pone en riesgo su integridad física y emocional”.

Asimismo, se precisó que acompañarán a la alumna a lo largo de la investigación y el Instituto reiteró su compromiso de continuar aplicando los procedimientos para que la comunidad politécnica disponga de espacios igualitarios e inclusivos.

Estudiantes usaron redes sociales para exigir justicia por el caso de la Vocacional 7 (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) señaló que también abrió una carpeta de investigación sobre el caso tras recibir la denuncia de uno de sus familiares de la joven, sin embargo, el órgano indicó que la alumna manifestó que no fue víctima de algún delito y no presentó querella.

Según los reportes preliminares, la joven fue localizada en baños de la institución ubicada en la alcaldía Iztapalapa, supuestamente bajo los efectos de bebidas alcohólicas y con un dolor en el vientre, por lo que su madre acudió a denunciar el pasado 22 de marzo. La Fiscalía también expuso que la presunta víctima decidió no tener intervención psicológica.

Además, las versiones iniciales apuntan que en los hechos participaron al menos cinco de sus compañeros y un mayor de edad, quienes la habrían embriagado y drogado previo a la agresión. De acuerdo con las primeros reportes compartidos en redes sociales, la presunta víctima habría ingerido una bebida llamada Four Loko, la cual contendría narcóticos que afectaron su estado mental. Pero esto no se ha confirmado, salvo el rechazo de haber sido víctima.

