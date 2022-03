López Obrador confirmó avances en la construcción del “primer corredor interoceánico” en México

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, Antigua Estación de Ixtepec, Oaxaca (Foto: Presidencia/CUARTOSCURO)

A pesar de que la Ley Federal de Revocación de Mandato prohíbe difundir propaganda gubernamental en las conferencias mañaneras, este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que la remodelación del corredor ferroviario del Istmo de Tehuantepec tiene un avance de al menos el 65% y que de los cinco tramos abiertos hasta el momento, “en uno o dos” ya existe un avance de más del 90%.

El presidente celebró la aprobación del presupuesto destinado al proyecto con el fideicomiso de aduanas para modernizar las vías de Coatzacoalcos a Palenque y de Ixtepec a Ciudad Hidalgo en la frontera sur de México. Con esto pretende hacer realidad los 300 kilómetros del primer corredor interoceánico entre el golfo de México y el Océano Pacífico, para poder unir comercialmente a países de Asia con la costa Este de Estados Unidos.

AMLO preside supervisión de la rehabilitación de la vía del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (Foto: Presidencia/CUARTOSCURO)

Además, el presidente aseguró, que estas obras van a significar también la creación de fuentes de empleo destinadas a los mexicanos y así evitar la migración al norte, “Son como cortinas de desarrollo”, comentó. Consideró como única limitación el tiempo, pues, expresó, no desea que el proyecto se quede en proceso y más bien que la modernización de ferrocarril de Ixtepec a Tapachula, quede concluida a finales del año próximo.

También dijo que todo el plan del Istmo de Tehuantepec va a estar a cargo de una empresa vinculada a la Secretaría de Marina con el objetivo de que las obras no se privaticen con el tiempo.

“Fue un milagro que no hayan privatizado las líneas de ferrocarril del sureste. Del Istmo hacia el norte no dejaron nada. Más de 20 mil kilómetros de vías férreas. Cuando me enteré de que el ferrocarril del Istmo y del sureste no los habían concesionado, me puse muy alegre. Porque el gobierno de Zedillo privatizó los ferrocarriles (...) Los entregaron a dos empresas. Una vergüenza”, finalizó.

