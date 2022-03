“Ninguna en el olvido”: mujeres protestaron y tomaron el cielo de la CDMX previo al 8M

"Con dolor en el cielo": mujeres protestaron contra feminicidios en la CDMX (Video: Twitter/@LuuMafu)

A 24 horas de que se lleve a cabo la marcha por el 8M, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, en redes sociales comenzaron a circular fotografías y videos de un dirigible que sobrevoló la Ciudad de México con dos leyendas: “10 feminicidios diarios” y “ninguna en el olvido”, .

El contenido visual fue compartido por mujeres pertenecientes a colectivas feministas, mismo que estuvo acompañado con algunos hashtag como #ConDolorEnElCielo, #FuimosTodas, #NiUnaMás con el fin de exigir justicia por la violencia de género y el aumento en las cifras de feminicidios en el país.

De acuerdo a los mensajes que se difundieron, la iniciativa lleva por nombre Con Dolor en el Cielo y tiene como fin protestar ante “la indolencia” del gobierno federal, así como para mostrar que, pese a las vallas que colocó el Gobierno de la Ciudad de México alrededor de monumentos y edificios, en el cielo no se puede frenar la protesta.

Dirigible voló en la CDMX previo al 8M (Foto: Twitter/Fuimos Todxs)

“Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces subimos porque en el cielo no hay límites”, redactó la usuaria @LuuMafu en su cuenta de Twitter.

Asimismo, en los mensajes que se colocaron en redes sociales se pedía a las y los internautas “mirar hacia el cielo” porque no están todas las mujeres en el país a causa de la violencia feminicida, pero también porque el cielo no tiene dueño ni gobierno.

La organización Fuimos Todxs, mediante un comunicado de prensa informó que la acción tuvo como objetivo nombrar la realidad que se vive en México, así como poner sobre la mesa el sentir de las mujeres respecto a las acciones que han realizado los diferentes gobiernos.

“Protestamos con dolor en el cielo en contra de los asesinatos diarios a mujeres -por el simple hecho de ser mujeres- y lo hacemos desde las alturas para estar más cerca de nuestras hermanas”

El zepelín fue visto, cerca del medio día de este lunes 7 de marzo, desde azoteas y edificios ubicados en la avenida Paseo de la Reforma, Chapultepec, Condesa, Roma y el Centro Histórico de la capital del país.

“Porque si estiran su brazo nos alcanzamos a tocar. Nuestras hermanas asesinadas viven en cada una de nosotras, existen en nuestra memoria y en nuestros cuerpos: NINGUNA EN EL OLVIDO”

A la acción de compartir imágenes de la protesta se sumaron la actriz Regina Blandón; la excandidata la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Alejandra Barrales; la politóloga Denise Dresser; la escritora Brenda Lozano, así como activistas feministas, estudiantes, periodistas y mujeres en general a través de redes sociales.

"Nos ponen vallas, tomamos el cielo", así respondieron las mujeres previo al 8M (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Conviene recordar que el 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por sus derechos; las protestas que fueron precedentes en las marchas se remontan al año de 1953 cuando las obreras textiles estadounidenses retomaron el movimiento sufragista y exigieron igualdad en las condiciones laborales y de salario en comparación con los hombres.

Fue hasta el año 1975 que la Organización de la Naciones Unidas (ONU) nombró de forma oficial el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, desde entonces año con año las mujeres y niñas realizan actividades para resaltar la lucha.

Mientras que en la Ciudad de México, mujeres y niñas hacen el recorrido entre consignas, carteles y alguna prenda distintiva para exigir justicia por los casos de feminicidios, las malas condiciones laborales, para evidenciar a agresores y la violencia machista.

