Mujer denuncia que supuesto miembro del Estado Mayor Presidencial la amenazó en CDMX: “Tengo miedo”

El hombre dijo que pertenecía al Estado Mayor Presidencial corporación que supuestamente desapareció con el inicio del gobierno del presidente López Obrador. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Por medio de la red social Twitter, una usuaria identificada como Vero Galán, denunció que un hombre que dijo ser del Estado Mayor Presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la intimidó, tomando fotografías de su automóvil y de las placas de este.

La mujer, quien según su perfil de la red social es periodista, posteó que el hombre, quien le dijo que pertenecía a la corporación, le pidió que se quitara de un lugar en el que se había estacionado, en las calles de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, y al parecerle extraño y tomarle fotografías y video, éste respondió tomando también fotografías de su automóvil y sus placas.

El post fue acompañado de una imagen del supuesto miembro del Estado Mayor Presidencial.

“Este tipo dice que es del Estado Mayor Presidencial ⁦ @lopezobrador_, me dijo que me quitara de donde me estacioné y como me pareció raro tomé video y foto y se acercó a tomar foto de la placa de mi coche y a decir en voz alta que ya tiene mis placas”, posteó la mujer.

Por medio de su cuenta de Twitter, la mujer compartió imágenes del hombre. Foto: Tomada de Twitter @verogalan

La usuaria también expuso que el hombre dijo que su hermana era periodista de la televisora TV Azteca. Y que posteriormente llamó a la patrulla, sin embargo, tenía miedo.

La mujer también compartió un video en donde se ve al hombre discutiendo con otra persona, que presuntamente es un policía. “Le ofrezco una disculpa a la señorita, pueden estacionarse en donde quieran, no pasa nada, te agradezco tu atención”, dice el hombre dirigiéndose al policía.

Luego de esto, en el video se escucha a la mujer diciendo que ya le había tomado fotografías a sus placas, y que temía que le sucediera algo. “Pero ya le tomó fotos a mis placas, me amenazó, cuánta gente han asesinado, ¿Qué tal si me van a hacer algo?”, dice la mujer con voz entrecortada.

Tras esto, se escucha decir al policía, que no alcanza a verse en el cuadro de la cámara, que el vehículo que quiera puede estacionarse porque es un lugar libre.

El hombre supuestamente habría tomado fotografías del auto y las placas de la mujer. Foto: Tomada de Twitter @verogalan

En un segundo video compartido por la usuaria de Twitter, el policía le dice al supuesto miembro del Estado Mayor Presidencial que no puede estorbar con su automóvil en donde él quiera. “Yo se lo puedo demostrar a usted caballero, no puede venir a estacionar su patrulla, ni es patrulla, es un vehículo de escolta, nada más”, dice el policía, a lo que el otro hombre le responde “con placas de la policía”.

Incluso en uno de sus tuits, la mujer mencionó al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum, preguntándoles si debía temer por su integridad.

Y es que al iniciar su gobierno, el presidente López Obrador dijo que desaparecería al Estado Mayor Presidencia, pues, dijo, el pueblo cuidaría de él, algo que ha declarado en varias ocasiones. Sin embargo, el pasado mes de diciembre, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dio a conocer un reportaje, en el que aseguraba que el organismo encargado del cuidado del presidente no había desaparecido, solo de encontraba en receso.

El decreto para la desaparición del EMP se encuentra en la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos emitida en octubre del 2019, la cual permanece “congelada por razones políticas” en la Cámara de Diputados, a pesar de que el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes la promovieron, cuenta con el suficiente apoyo para su aprobación.

El senador Félix Salgado Macedonio pidió en diciembre de 2018 la extinción del EMP al presentar diversos argumentos, entre los que se encontraban los grandes privilegios a los que sus miembros tenían acceso, como campos deportivos privados, hospitales, flota aérea, flota naval y acceso al hangar presidencial, al igual que su participación en crímenes de Estado.

