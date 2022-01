Investigan el presunto robo de una pintura de Nahui Ollin que perteneció a Elena Poniatowska

MEX8148. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 26/11/2021.- La escritora, periodista y activista francesa de nacionalidad mexicana Elena Poniatowska, habla durante una entrevista con Efe, el 23 de noviembre de 2021, en Ciudad de México (México). A pocos meses de cumplir 90 años, la escritora mexicana Elena Poniatowska mantiene la obsesión de los buenos entrevistadores, que se callan y dejan hablar a los otros, en espera de pescar una buena historia como la de su nueva novela, la segunda parte de "El amante polaco". EFE/Sáshenka Gutiérrez

Recientemente, la escritora Elena Poniatowska denunció que en 1992 el Museo Nacional de Arte le pidió prestada, y nunca devolvió, una pintura al óleo realizada por la artista plástica Carmen Mondragón, popularmente conocida como Nahui Olin.

Según señaló la también periodista, la obra titulada En el panteón fue exhibida en el recinto cultural y cuando la pidió de regreso a las autoridades del museo, estas rechazaron su petición. “A pesar de mis gestiones no he tenido respuesta. Nadie sabe nada”, escribió Poniatowska en su cuenta oficial de Twitter y calificó a la hazaña como un robo.

De esta forma, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL) y la Secretaría de Cultura señalaron que ya se está realizando una investigación sobre la exposición que recibió en préstamo a la obra señalada por la escritora.

A través de un comunicado, el Instituto y la dependencia federal dieron a conocer que, desde que Elena Poniatowska hizo público el señalamiento de robo de una pintura de su propiedad para la exposición Nahui Olin. Una mujer de los tiempos modernos., se le está dando un puntual seguimiento a las indagatorias. La investigación está a cargo de el Museo Casa Estudio “Diego Rivera y Frida Kahlo”, recinto cultural que ya está haciendo una revisión de la documentación de dicha muestra que se montó entre diciembre de 1992 y 1993.

Según se indicó, la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, ha puesto su atención en el caso y será Mariana Munguía Matute, coordinadora nacional de artes visuales del INBAL, quien la mantendrá informada puntualmente sobre el caso. Además, se resaltó que los resultados de la investigación se harán públicos cuando concluya con el fin de esclarecer la situación.

“Hace años, el Museo Nacional de Arte, que todos llamamos ‘Diego Rivera’; antes su estudio, construido por Juan O’Gorman, quién levantó dos casas comunicadas por un puente; me pidió un cuadro de Nahui Ollin para exponerlo. Cuando se lo pedí al director Rius Caso, sucesor de quién había montado esta exposición, la señora Sara Gabriela Baz Sánchez; me dijo que no la tenía. Fui por ella y rechazaron mi petición”, relató la escritora en redes sociales.

Asimismo, la escritora de 89 años compartió una fotografía del cuadro que presuntamente le fue robado y escribió el siguiente mensaje: “Robado. Este es el cuadro (óleo) que presté a la Casa Estudio Diego Rivera. Se exhibió en la avenida Altavista, esquina con Diego Rivera, al lado del San Ángel Inn. El marco es de madera pintada amarillo mate” y en Twitter detalló que se trata de una obra que representa un entierro naif “muy alegre, floreado” y que fue Mariana Holguin, coordinadora del proyecto, quien le pidió prestado el cuadro.

Hace poco más de dos meses, el pasado 15 de noviembre de 2020, la casa de la ganadora del Premio Cervantes 2014 fue asaltada. Según señalaron diversos medios de circulación nacional, el robo fue efectuado sin violencia y la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) realizó las indagatorias correspondientes. Además, se indicó mediante un comunicado que, tras recibir la denuncia, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial de la alcaldía Álvaro Obregón brindó intervención al personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, particularmente de expertos en fotografía, dactiloscopia, criminalística y valuación.

