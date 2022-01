Manuel Barlett descartó apagones con la Reforma Eléctrica de AMLO

El titular de la CFE negó que la Comisión genere energías sucias (Foto: CFE)

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Barlett Díaz, aseguró que la Reforma Eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentará eficiencias el mismo día que sea aprobada por parte el Congreso, asimismo, la comparó con la que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto durante su administración.

Al interior de la Cámara de Diputados, Barlett Díaz participó en el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica y fue cuestionado por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Blanca Alcalá, sobre las medidas que se tomarán en caso de que existan para evitar que ocurra un apagón.

Las cuestionamientos de la priista habrían sido relacionados con los hechos ocurridos en 1988 en el marco de las elecciones presidenciales, mismas que llevaron a Palacio Nacional a Carlos Salinas de Gortari, previo a la “caída del sistema”.

“¿Qué va a pasar cuándo se apruebe la reforma constitucional? No va a haber ningún apagón. Con la CFE sí va a haber luz, sí va a haber electricidad y vamos a cuidar que México no pague tarifas comerciales, ni Texas pudo. Tenemos que tener una protección a la población y eso lo da la CFE, el Gobierno mexicano, no lo dan los privados”, mencionó el titular de la CFE.

Barlett Díaz enalteció la Reforma de AMLO con respecto a la de Peá Nieto (Foto: PRESIDENCIA MÉXICO)

El titular de la CFE comentó que la reforma de Peña Nieto fue tardía debido a la implementación de leyes secundarias y manuales, además señaló que la Comisión no requiere órganos reguladores.

“No podemos esperar a que se esperen 20 leyes, reglamentos y manuales porque el sistema eléctrico no puede estar un día sin control”, apuntó.

Sin embargo, no fueron las únicas declaraciones acerca de la reforma de 2013, pues volvió a defender a la del tabasqueño ya que, según sus declaraciones, esta busca evitar que se concrete un “desvergonzado mecanismo para desaparecer a la CFE”.

“El sistema impuesto en 2013 busca el despojo, la desaparición programada de la CFE, beneficios ilimitados a las empresas para su apoderamiento del sistema eléctrico nacional, el sistema impuesto no es un sistema moderno y de competencia como se presenta, si fuera así, CFE competiría en igualdad de condiciones, pero no, con los mecanismos establecidos se destruye sistemáticamente a la CFE”, señaló.

La iniciativa privada presentaron un 10% menos que sus cifras de años pasados (Foto: EFE/LUIS TEJIDO)

De acuerdo con Manuel Barlett, la CFE no genera energías sucias en comparación con la iniciativa privada, ya que, en 2019, la producción de la empresa produjo un 16.3 % de limpias; en 2020 de 33.5 %; y en 2021, de 38.2 %, mientras que los privados generaron un 10% menos en comparación a sus números de los dos años pasados.

“Y en concordancia con ello, y para producir más energías limpias, se preparan la renovación de todas las presas del país y la construcción de la planta fotovoltaica al norte del país”, puntualizó.

Por su parte, Ricardo Mota Palomino, titular del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), mencionó que como consecuencia de los Contratos de Interconexión Legados (CIL), la CFE ya no tiene recursos para cubrir costos operativos.

“De continuar esta tendencia vendrá un colapso con consecuencias para todo el país. De seguir operando bajo las reglas actuales será necesario un costoso rescate del Estado acompañado de un inevitable y sustancial aumento de tarifas. La iniciativa del presidente establece un sano equilibro en los ingresos que genera la venta de electricidad, pone un alto a los negocios privados, responsabiliza al estado de preservar la seguridad energética y la autosuficiencia, solo de esa manera se conseguirá el mayor bienestar colectivo”, aseveró.

SEGUIR LEYENDO: