“Rápido y Furioso”: el día que asesinaron al agente Brian Terry con un arma puesta en circulación por EEUU

El 14 de diciembre de 2010, el agente Brian Terry, de la unidad de élite de la Patrulla Fronteriza estadounidense, se encontraba en el desierto de Arizona junto con otros cuatro compañeros cuando se encontraron con un grupo de civiles fuertemente armados.

Los hombres se negaron a detenerse y uno de los agentes de la Patrulla Fronteriza les disparó con cartuchos bean bag. Sin embargo, los civiles respondieron disparando con rifles AK-47. Terry fue alcanzado en la espalda por los proyectiles y murió poco después.

La muerte de Terry acaparó la atención pública tras descubrirse que al menos uno de los rifles utilizados durante el enfrentamiento que acabó con su vida formó parte del contingente de armas que ingresó a México como parte de la controvertida operación “Rápido y Furioso”.

Un jurado federal en Tucson, Arizona, declaró culpable a Heraclio Osorio Arellanes en febrero de 2019 por el asesinato de Brian Terry. Durante el juicio, el abogado de Osorio Arellanes indicó que su defendido no negó haberse encontrado en el lugar de los hechos cuando ocurrió el enfrentamiento en el desierto de Arizona, pero agregó que debido a la oscuridad no tenían ninguna manera de estar totalmente seguros de que se encontraban ante agentes de la ley, a pesar de que alguien gritó, en español, “¡policía!”.

Junto con otros cuatro hombres, Osorio Arellanes formaba parte de un grupo de criminales conocidos en la zona fronteriza como “bajadores”, que se dedican a robar y asaltar a traficantes de drogas y a inmigrantes indocumentados.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el domingo que presentó cargos de tráfico de armas contra siete personas en el caso que se remonta hace más de una década, entre ellas el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el otrora capo del narcotráfico Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa.

Entre 2006 y 2011, el operativo implementado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, introdujo más de 2,000 armas a México con chip con la intención de que las autoridades las rastrearan y pudieran saber así qué cárteles mexicanos las usaban y en dónde La ATF permitió que 2,500 armas fueran compradas ilegalmente y transportadas a México.

Sin embargo, la agencia le perdió la pista a la mayoría de las armas, incluidas dos que fueron encontradas en el lugar donde Terry fue asesinado en el sur de Arizona. Además, el 15 de febrero de 2011 fue asesinado en una carretera de San Luis Potosí, México, el agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estadounidense, Jaime Zapata, por disparos hechos un arma de “Rápido y Furioso”.

El ex presidente Felipe Calderón llegó asegurar que durante su gobierno no se permitió la introducción de armas de fuego con permiso gubernamental. Al respecto el 7 de mayo del 2020, el ex abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN) publicó en su cuenta de Twitter que él no tenía conocimiento alguno de “Rápido y Furioso”.

“Es falso que el gobierno de México haya tenido un acuerdo con el gobierno de EUA para introducir armas al país. Durante la Administración 2006-2012, el gobierno mexicano exigió firmemente al gobierno de EUA detener el tráfico de armas que llegaban a los criminales [...] La llamada operación ‘Rápido y Furioso’ fue un operativo secreto, cuyo implementación y resultados fueron revelados a agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no deseados por sus autores en el Departamento de Justicia [...] En ningún momento el contenido ni la implementación específica de dicha estrategia judicial americana fue un tema que fuese materia de conocimiento, discusión y menos de acuerdo entre oficinas Presidenciales“.

De acuerdo con una nota de Eme Equis, la FGR a cargo de Alejandro Gertz Manero tiene en su poder al menos cinco pruebas que apuntaron a que “Rápido y Furioso” se llevó a cabo con autorización de la más alta autoridad federal. Una prueba se obtuvo durante la investigación a García Luna, quien fue señalado por el propio Calderón como el mejor policía de México, pues un correo que salió del despacho del ex titular de la SSP en el que confirma al personal de la ATF que habló con su superior y que estaba de acuerdo con el operativo.

Gertz Manero informó que la realización de esta estrategia “es absolutamente ilegal e inadmisible”. Por lo que la FGR abrió una investigación en la que consultó diversos datos con EEUU para poder determinar la presunta responsabilidad de los culpables.

