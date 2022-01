Ómicron ya es la variante dominante en CDMX: “Ahora es menos grave”, aseguró Sheinbaum

(Foto: Twitter/MetroCDMX)

Ómicron (b.1.1.529) ya desplazó a Delta (b.1.617.2) como la variante de COVID-19 dominante en la Ciudad de México, lo que significa que es la causante del incremento de contagios de los últimos días.

Así lo confirmó la tarde de este viernes la Dra. Oliva López Arellano, secretaria de Salud capitalina. En conferencia de prensa señaló que si bien esta variante es más transmisible, no es más grave que las otras, por lo que pidió a la ciudadanía no entrar en pánico.

“Es una variante que sí es más transmisible, produce más contagios, pero es una variante que, afortunadamente, no es más virulenta; su forma predominante es que se queda en vías respiratorias superiores y entonces da un cuadro mucho más parecido a un catarro común”.

La funcionaria dijo que la sintomatología que se ha presentado en los pacientes es escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza y puede haber cuerpo cortado.





En este sentido, mencionó que lo principal es que las personas con síntomas monitoreen que su oxigenación no sea menor de 90 y que su temperatura no supere los 38 grados; de lo contrario, no es necesario que acudan a realizarse una prueba y así romper las cadenas de contagio.

“Aquí lo fundamental es que la persona si tiene síntomas se aísle, que no esté pensando que tiene una gripe común y corriente, sino que piense en primer lugar que puede tener covid-19 y que se aísle, esto corta las cadenas de contagio”.

Finalmente, aseguró que de cada 80 personas positivas en la CDMX, sólo una acude por necesidad a un hospital o a un centro de atención.

(Foto: Twitter/Claudiashein)