Metro CMDX: liberaron 56 estaciones de comerciantes ambulantes

El Metro CDMX indicó que en el mes de octubre fue el pico más alto de ambulantaje con alrededor de 1,500 personas (FOTO: DAVID POLO /CUARTOSCURO.COM)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX informó por medio de un comunicado que 56 estaciones donde había comercio informal fueron liberadas.

Resaltaron que: “La liberación de 56 estaciones ocupadas por comercio informal, contribuye a elevar estándares de Protección Civil al interior de la Red”. De igual forma indicaron que desde el mes de octubre comenzaron con el desalojo de mil 500 vendedores y vendedoras ambulantes en los pasillos y las zonas de transbordo.

¿Cuáles han sido las estaciones que liberaron?

* Línea 1: Balderas, Salto del Agua, Pino Suárez, San Lázaro.

*Línea 2: Bellas Artes, Ermita, Tacuba, Hidalgo y Ermita.

* Línea 3: Centro Médico, Zapata, Jamaica, La Raza, Deportivo 18 de marzo, Guerrero, Centro Médico, Zapata, Jamaica

* Línea 4: Consulado, Martín Carrera, Morelos.

* Línea 5: Instituto del Petróleo, Oceanía.

* Línea 6: El Rosario.

* Línea 7: Tacubaya, Mixcoac.

* Línea B: Garibaldi-Lagunilla, Buena Vista.

El comercio en algunas estaciones del Metro CDMX surgió como protesta feminista contra la violencia económica y para generar ingresos durante la crisis de la pandemia por COVID-19 (Foto: Twitter/@enjusa)

El Metro CDMX hizo hincapié en que desde el comienzo de las acciones de liberación de espacios del comercio, la Secretaría de Gobierno estableció mesas de diálogo con colectivas feministas y vendedores “que realizaban comercio irregular en el Metro, con la finalidad de ofrecerles alternativas para su actividad”.

De igual manera dieron a conocer que continuarán con el despeje de las estaciones ocupadas por feministas y comerciantes “con el propósito de dar certeza a los usuarios en relación a los lineamientos de Protección Civil y movilidad segura, ágil y eficiente al interior de las estaciones”.

Las estaciones en las que continuarán con el desalojo de los puestos con el fin de mejorar la movilidad de los y las pasajeras son: en la línea 1 Moctezuma, Boulevard Puerto Aéreo, Gómez Farias, Chapultepec, Zaragoza y Balbuena. Las de la línea 2: Tasqueña, General Anaya, San Antonio Abad, Xola, Viaducto, Zócalo-Tenochtitlán, Villa de Cortés, Portales, Revolución, Normal, Nativitas. También Indios Verdes en la terminal de la Línea 3, así como Polanco, Barranca del Muerto, San Antonio, Auditorio, de la Línea 7. En Mixiuhca, Chilpancingo, Puebla y Velódromo, en la Linea 9; Santa Marta, Acatitla y Tepalcates y en la Línea A.

¿Está prohibido vender en el Metro o hacer entregas?

El comercio ambulante en el Metro de la CDMX está prohibido de acuerdo a la Ley de Movilidad (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con el artículo 230 la Ley de la Movilidad de la Ciudad de México no se puede ejercer comercio ambulante dentro de los vagones, en los andenes, estaciones, corredores, escaleras, zonas de acceso para entrada o salida de los transportes públicos. Asimismo, está prohibido poner carteles o distribuirlos sin permiso de las autoridades.

En el comunicado del STC señalaron que “en el Metro existen lugares establecidos que cumplen con los lineamientos para el ejercicio del comercio y están zonificados en sitios autorizados en tal sentido el llamado es a consumir en ellos, ya que también representan fuentes de ingreso familiar”.

Por su parte, las entregas de productos y el intercambio de bienes no están prohibidos en las instalaciones del Metro CDMX, pero no deben propiciar alguna actividad ilícita o fomentar el ambulantaje. Las acciones de dar algún objeto no deben poner en riesgo la seguridad de las y los usuarios de lo contrario serán motivo de aseguramiento o remisión:

“Al detectar a personas ejerciendo actividades como el intercambio de bienes y/o entregas de productos u otras que no signifiquen una falta administrativa, actuará con todo comedimiento y los invitará a retirarse de las instalaciones, caso contrario, procederá conforme a derecho corresponda”, señaló el gobierno de la CDMX en un comunicado sobre las entregas en el Metro.

