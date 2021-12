Video: youtuber escaló antena de la Torre Latinoamericana; ya es buscado en CDMX

El joven nunca se encontró con algún guardia o bloqueo en los accesos a la antena (Foto: Instagram/@selerdios)

Cada día los creadores de contenido buscan mayores hazañas para atraer vistas, likes y suscriptores en sus páginas o canales de video, sin importar que pongan en riesgo su vida o realicen acciones ilegales en algunas ciudades.

Este fue el caso del youtuber identificado como Selerdios P, quien el pasado 12 de diciembre publicó un metraje de poco más de ocho minutos en el que muestra la manera como escaló la antena de la Torre Latinoamericana, ubicada en el Centro Histórico en la Ciudad de México.

Al comienzo de su video, el joven dedicado a la exploración urbana (Urbex) exhorta a sus apenas 729 seguidores a no imitar la acción que está a punto de realizar. Dijo: “no quiero que repitan nada de las conductas que ven en este video porque puede ser bastante perjudicial para su salud física, integridad e incluso su libertad”.

Posteriormente aparece al lado de dos hombres y una mujer dentro del mirador de la estructura de más de 181 metros de altura. Al no ver por ningún lado elementos de seguridad en el lugar, comienzan a escalar una estructura metálica, sólo con una cámara, para llegar a una escalera de caracol pegada a la antena de la Torre.

Con sólo apoyarse en unos delgados tubos, Selerdios P llegó a lo más alto de la estructura metálica con un selfie stick para grabar los alrededores y mostrar increíbles imágenes del Eje 1 Norte, el Palacio de Bellas Artes y otros edificios cercanos.

Después de unos minutos decide bajar sin que ningún policía o guardia lo haya detectado. De nuevo en el inicio de las escaleras de caracol se reencuentra con sus acompañantes para finalizar su aventura que representó un enorme riesgo.

A pesar de sus pocos suscriptores y las poco más de 8 mil visitas, el video se viralizó en redes sociales este martes y llegó hasta las autoridades la CDMX, por lo que el jefe de servicio de la Torre Latino, Reynaldo Torres, aseguró para el diario Excélsior que ya se encuentran en la búsqueda de este joven para que responda por la actividad que realizó.

“Al parecer no es de aquí este señor. Eso ya tiene varios días, no es de hoy apenas, ya tiene varios días, entonces nosotros estamos atentos a lo que pase tanto aquí como en el mirador para que no vuelva a suceder lo que pasó”, declaró al medio de circulación nacional.

El joven sólo llevó su cámara y un selfie stick a lo más alto de la Torre Latino (Foto: Instagram/@selerdios)

Reyes detalló que fue la primera vez que alguien realiza esta acción, así que decidieron reforzar la vigilancia en la Torre y el Mirador. “Como nunca había sucedido, ahora sí que se había relajado la seguridad, pero ahorita con lo que pasó ya estamos más atentos a todo eso”, ahondó.

También señaló que debido a la posición de la antena, es imposible colocar alguna malla de protección para evitar este tipo de actos, así que tratarán de prevenirlos con mayor presencia de seguridad y con exhortos a la comunidad.

Finalmente, lamentó que el youtuber haya realizado esta escalada, pues puso en riesgo su vida al no contar con ninguna protección en caso de accidentarse. Además, recordó que la antena emite radiación por las frecuencias de radio de las estaciones que se encuentran en el lugar.

Después de que su hazaña fuera discutida por usuarios de redes sociales, desde su cuenta de Instagram el youtuber compartió la viralización de sus videos y aprovechó la oportunidad para anunciar que este domingo estrenará un video en el que mostrará su nueva escalada, ahora en la antena del World Trade Center (WTC), edificio que mide más de 200 metros.

