Líder de FRENA generó polémica tras asegurar que la DEA investiga a Santiago Nieto por nexos con el Cártel de Sinaloa

Gilberto Lozano, empresario y líder del Frente Nacional Anti AMLO (FRENA), está volcado en una polémica tras asegurar que Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está siendo investigado por la Agencia Antidrogas (DEA) recibir dinero del Cártel de Sinaloa para financiar su boda.

El también expresidente del Club Rayados de Monterrey señaló durante una entrevista, que hay en marcha una indagación contra Nieto, de la cual dijo tener pruebas.

“La DEA está investigando a Santiago Nieto por el patrocinio que recibió del Cártel de Sinaloa para su boda en Antigua Guatemala. Yo tengo la información de primera mano”, detalló.

Siguiendo ese razonamiento, Lozano se atrevió a calcular el coste de la boda: “Yo creo que es una boda de 25 o 30 millones de pesos más los extras de toda la gente que viajó. Tanto dinero para un wey que gana 80 mil pesos. Santiago Nieto debería suicidarse ahora mismo”, suscribió.

Lozano, quien ha encabezado la oposición más radicalizada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue criticado por sus dichos a los que describieron como fake news. Esta no es la primera vez que los comentarios del ultraderechista pierden terreno en la opinión pública. Sus inclinaciones y repudio a la administración actual, lo han llevado a hacerle guiños al partido español Vox, que hace poco se burló de López Obrador.

Después de tres semanas de silencio, Santiago Nieto reapareció este jueves en un evento público en Nuevo León. En esta ocasión Nieto se presentó al Museo de Historia Mexicana como un simple invitado de su esposa Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) quien fue contemplada por el gobernador del estado, Samuel García para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El 8 de noviembre, Nieto Castillo presentó su renuncia de la UIF tras su polémica boda, celebrada dos días antes en Antigua Guatemala.

La ceremonia tuvo una gran convocatoria de la clase política, que no quiso perder la oportunidad de ser partícipe de uno de los días más importantes de la pareja.Entre los 300 asistentes al enlace nupcial se encontraban la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, la ministra Yasmín Esquivel y su esposo, el empresario José María Riobóo, así como la panista Josefina Vázquez Mota, entre otros. Todos firmaron previamente un documento de confidencialidad para no filtrar imágenes del evento.

El lugar de la celebración fue elegido fuera de México por motivos de seguridad, pues Nieto, de 48 años, ha sido una pieza importante en el combate al crimen organizado en el país. El evento quedó al descubierto luego que de la policía de aquel país centroamericano retuviera el avión privado en el que viajaban 10 invitados, entre ellos, la secretaria de Turismo de la CDMX, Paola Félix Díaz, su esposo Jorge Rizo, el director de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, su esposa Perla Díaz; el productor de televisión Alejandro Gou, etc.

Los políticos y empresarios que se dirigían a la celebración, llevaban consigo USD 35.000 en efectivo —presuntamente como regalo de boda—, por lo que los agentes los detuvieron en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala. Los invitados pasaron alrededor de cinco horas retenidos.

