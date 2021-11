“Ni de salud ni de economía”: Attolini se lanzó contra Salomón Chertorivski por las declaraciones de López-Gatell

El morenista respondió las críticas que lanzó Salomón Chertorivski por las declaraciones de López Gatell (Fotos: FB/Antonio Attolini Murra // Cuartoscuro)

El militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Antonio Attolini Murra, arremetió en contra de Salomón Chertorivski, diputado de Movimiento Ciudadano (MC) que recientemente criticó las declaraciones de Hugo López-Gatell en las que el funcionario de Salud aseguró que respetará la decisión de los jueces para dar seguimiento a la Estrategia Nacional de Vacunación, no obstante, resaltó que estos no son expertos en temas de salud pública, por lo que no tienen el conocimiento necesario sobre las consecuencias de suministrar a los menores de edad un biológico inadecuado.

En este contexto, Chertorivski compartió el siguiente mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter: “El subsecretario menos, ni en salud, ni en asuntos judiciales”. Este comentario fue respondido por Antonio Attolini, quien ironizó y tuiteó que “el ex secretario de salud de Calderón y de economía de Mancera tampoco: ni de salud, ni de economía”.

Durante un breve encuentro con la prensa, el subsecretario de Prevención de la Salud expresó que está confiado en que los amparos interpuestos por los padres de familia para que el Estado otorgue las vacunas contra el COVID-19 a jóvenes e infantes se hayan dado pensando en la salud colectiva y no en un tema individual.

Antonio Attolini respondió el tuit de Salomón Chertorivski (Foto: @AntonioAttolini)

“Son temas que son técnicamente complejos, respetamos a las juezas, a todos los juzgadores, pero es importante que sepan que ellos no son expertos en salud pública y por eso nosotros, aunque respetamos, nosotros seguimos los principios técnicos científicos para las políticas públicas para el interés general”, señaló López-Gatell, acción por la que fue severamente criticado en redes sociales por diversos actores políticos.

Sin embargo, a pesar de sus declaraciones y de su postura en contra de suministrar el fármaco a infantes, López-Gatell dio a conocer que, a partir de este 19 de noviembre, se abrirá el registro de Mi Vacuna para que los jóvenes de 15 a 17 años reciban la vacuna contra SARS CoV-2.

Entre ellos, el ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, quien apuntó que se trató de una “flagrante violación constitucional” el amparo que interpuso la Secretaría de Salud (SSa) contra la determinación jurídica de vacunar a los menores de edad.

Ante esto, Lozano escribió el siguiente mensaje en respuesta a los señalamientos del subsecretario: “Pero sí en derecho, particularmente en amparo. El que ustedes, punta de miserables, le nieguen el acceso a la vacunación a menores de edad, es una violación flagrante al artículo 4° Constitucional, por lo que hace al ‘derecho a la protección de salud’. Servido, animal”.

Antonio Attolini y Salomón Chertorivski han protagonizado varios encontronazos mediante Twitter (Foto: Twitter@AntonioAttolini/Infobae)

Cabe destacar que este no es el primer encontronazo entre ambas figuras políticas, pues tras darse a conocer los resultados de la jornada electoral del seis de junio, Attolini Murra tundió al militante de MC por haber comparado el aumento del número de votos entre Morena y el partido naranja de 2018 a 2021.

Ante esto, el morenista apuntó que Salomón Chertorivski “no rebuzna de milagro”, referenciando a la declaración del actual diputado. “Se está comparando con una elección intermedia. No rebuzna de milagro”, apuntó Attolini Murra”mercenario y oportunista” debido a las críticas lanzadas por Chertorivsky a López-Gatell por el manejo de la pandemia de COVID -19, en las cuales también participó activamente la doctora Laurie Ann Ximénez-Fyve, autora del libro Un daño irreparable.

“Son unos mercenarios y oportunistas. Uno, Chertorivsky, fariseo de los productos milagro, anunció la solución a la pandemia en 6 semanas para terminar de candidato. Otra, la dentista en cuestión, comparó a Hugo López-Gatell con los nazis para terminar haciendo promoción de su libro.”, escribió.

SEGUIR LEYENDO: