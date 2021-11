Ricardo Monreal pidió defender a la UNAM: “No hay que ser tibios”

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República, volvió a salir en defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras las críticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó en el mes de octubre, pues aseguró que sin la máxima casa de estudios, él no tendría su doctorado en Derecho.

Durante la ceremonia de imposición de insignias a los nuevos integrantes del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho, el senador declaró que sin la institución educativa, México no hubiera podido avanzar “hasta estos estadios de desarrollo” en materia económica, política, social, por lo que pidió no ser “tibios” y defenderla antes que a cualquier institución.

“La defiendo en todas partes, no obstante que pueda arriesgarme, algunos tibios me dicen: ¿para qué te metes en problemas? y les digo porque finalmente ahí va a ser mi casa al final de mi vida, Soy senador temporal, pero maestro permanente”

Monreal recordó que ya tiene varios años impartiendo clases en la unidad de posgrado, por lo que su labor es defender a la UNAM donde quiera que esté “porque aquí voy a seguir dando clases toda mi vida, hasta el último día”, aseveró.

Asimismo, en un video publicado en sus redes sociales, el coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) celebró que la UNAM lleve a cabo un regreso gradual a las clases presenciales y en diversos planteles educativos.

El legislador de Morena indicó que, aunque él imparte sus clases de maestría de manera presencial en las instalaciones del Senado, extraña las aulas y a los alumnos, por lo que urgió regresar a los salones.

“Poco a poco estamos recobrando ya la normalidad y poco a poco estamos recobrando las clases presenciales, ya urge regresar al aula, extrañamos nuestras aulas y a nuestros alumnos. Yo ahora he estado dando clases presenciales en el Senado, pero hasta ahora vine aquí a nuestra máxima casa de estudios porque tenía algunos compromisos contraídos, pero me alegra que poco a poco estemos regresando a la normalidad académica”, dijo.

En el audiovisual, Monreal Ávila aprovechó para felicitar a los profesores y la labor que realiza la máxima casa de estudios para la formación de profesionistas, académicos e investigadores, pues señaló que su formación en leyes se dio gracias a esta institución académica.

“Esta universidad es extraordinaria, de manera personal yo tengo un gran deber moral con ella, aquí realicé estudios de especialidad, maestría y doctorado, si no hubiera existido esta universidad no hubiera sido doctor en Derecho, tan sencillo como eso y por eso ya tengo varios años impartiendo clases en la división de Estudios de Postgrado y me permito siempre defender a la UNAM en donde quiera que esté”