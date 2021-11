“Corruptos e hipócritas”: Kenia López Rabadán arremetió contra Morena

La vicecoordinadora de los senadores del PAN volvió a arremeter contra Morena (Foto: Cuartoscuro)

La vicecoordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, volvió a lanzarse contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y todo el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por medio de su cuenta de Twitter la senadora señaló que el principal problema que ella encuentra en la llamada 4T es que son “corruptos e hipócritas”, ya que aseguró que solo les gusta “lo bueno” cuando es para los políticos que militan en dicho movimiento.

Asimismo, aseguró que pese a sus dichos a favor de la justicia social, en realidad han permitido que el pueblo “viva en la pobreza”, pues esta problemática, dijo, solo es utilizada para sus ambiciones políticas, acto que calificó como “una bajeza.

López Rabadán aseveró que México merece otro gobierno (Foto: Twitter/@kenialopezr)

Finalmente, sentenció que el país necesita y merece otro gobierno, lo que la motivó a expresar que en un futuro lo tendrá, una clara alusión a los próximos comicios en donde podría cambiar el partido que encabece la administración federal.

“El problema de la 4aT es que son corruptos e hipócritas. Les gusta lo bueno, pero solo para ellos. Que el pueblo viva en la pobreza y lo usen para sus ambiciones políticas es una bajeza. México merece otro gobierno. Y lo tendrá”, redactó la senadora este domingo 7 de noviembre.

Kenia López Rabadán sentenció que México tendrá un nuevo gobierno (Foto: PAN)

Pese a que la legisladora no hizo alusión a ningún personaje en sus palabras, los internautas interpretaron que sus dichos posiblemente podrían tratar alrededor del escándalo de la boda entre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, y la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan.

“¿Nada más la 4T? ¿Y qué hacían varios panistas ilustres en la boda de Santiago Nieto? Seamos objetivos ya y exijamos una mejor clase política. Basta de atole de todos lados”, escribió una seguidora en modo de respuesta a las palabras de López Rabadán.

Paola Félix Díaz renunció a su cargo mientras se encontraba en Guatemala (Foto: Instagram/@paolafelixdiaz)

Y es que la noche del pasado 6 de noviembre trascendió que el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, aceptó la renuncia presentada por Paola Félix Díaz, ex titular de la Secretaría de Turismo de la CDMX, mientras se encontraba en Guatemala.

En el boletín emitido por el órgano de comunicación de esta dependencia se puede leer lo siguiente: “El Gobierno de la Ciudad de México informa que la secretaria de Turismo presentó hoy su renuncia a la Jefa de Gobierno, la cual fue aceptada”

Esto luego de que Paola Félix Díaz fuera acusada de haber ocupado un vuelo pagado por un proveedor, en redes sociales el columnista Darío Celis aseguró que había sido detenida por haber intentado introducir USD 25,000 en efectivo. Posteriormente aseguró tener pruebas de ello en un segundo tuit.

“Mientras la jefa de @GobCDMX @Claudiashein, está en campaña permanente recorriendo los estados, la secretaria de @TurismoCDMX,@LaraPaola1, fue detenida el 5 de noviembre en el aeropuerto de Aurora, Guatemala. Quiso introducir de forma ilegal 25 mil USD en efectivo.”

Este fue el tuit que escribió la ex funcionaria pública (Foto: Twitter/@LaraPaola1)

Momentos más tarde, en su cuenta de Twitter oficial, ella escribió lo siguiente: “Me encuentro Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia.”

