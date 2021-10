Carlos Bremer: estos son los negocios que han hecho crecer la fortuna del tiburón

Carlos Bremer es uno de los empresarios mexicanos más exitosos del momento. Foto: Instagram @carlosbremergtz

El programa Shark Tank mostró una cara de algunos de los empresario más importantes de México que no se conocía. La producción de canal Sony, mostró que a pesar de ser personas ocupadas, con miles de cosas que hacer y que regularmente se muestran serios, también son personajes simpáticos y divertidos.

Uno de los panelistas que más se destacó por esta razón, fue Carlos Bremer, quien regularmente se mostraba sonriente y con una actitud positiva. Bremer es uno de los empresarios más importantes de México, y eso se demostró cuando, junto con otro grupo de hombres y mujeres de negocios, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decidió llevarlo a una reunión que tuvo con el ahora expresidente de Estados Unidos Donald Trump, en Washington, a mediados del 2020. A dicha reunión también asistió Patricia Armendáriz, otra empresaria que también fue panelista en el programa Shark Tank y que actualmente es diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por AMLO.

Bremer se ha distinguido, a lo largo de su carrera, por su labor altruista, en especial porque ha apoyado a varias figuras del mundo deportivo a alcanzar sus sueños, por ejemplo, a Saúl El Canelo Álvarez, a quien a ayudó a ser uno de los mejores pugilistas de México.

Este afán por querer ayudar a jóvenes deportistas, nació desde que era pequeño. En una entrevista para el canal de YouTube del comentarista Javier Alarcón, explica que su padre tenía uno de los dos almacenes de deportes más grandes de la ciudad de Monterrey, además que a él le gustaba mucho el deporte. En el almacén de su padre se fabricaban uniformes de todo tipo, para deportistas, en el que trabajaban más de 40 costureras.

Carlos Bremer apareció en el programa Shark Tank como panelista. (Foto: Agencias)

En la charla con Javier Alarcón dice que desde los 6 o 7 años acompañaba a su padre al almacén, lo que hizo que se relacionara mucho con el deporte. Además, su padre estuvo relacionado con el caso de unos niños mexicanos que compitieron contra otros de Estados Unidos en un partido de béisbol, y que a pesar de los pronósticos negativos que tenían, ganaron a los menores estadounidenses. Su padre los apoyó con dinero.

“Yo lo acompañaba desde los 6 o 7 años al negocio, en las vacaciones principalmente, y me comencé a enamorar mucho de estar enredado en el deporte, luego él (su padre) presidió las ligas pequeñas a nivel Latinoamérica (de béisbol), tenía amigos que también eran muy metidos en la liga pequeña y les tocó la hazaña de los niños del 57, 58, yo todavía no nacía, nací en el 60, pero me tocó vivir con mi niñez todo eso que había pasado, mi papá jugó un rol ahí importante porque fue de los que ayudó a estarle mandando el dinero a los niños que increíblemente iban ganando contra los que tenían mucho más físico, eran los de Estados Unidos”, explica.

Aunque se desconoce la cifra exacta de su riqueza, ha sido uno de los empresarios que más dinero ha destinado para la promoción del deporte y la educación en México. A través del fideicomiso Escala, el regiomontano patrocinó a los siete jóvenes que compitieron en los Juegos Olímpicos del 2008, celebrados en Beijing, China.

Carlos Bremer desde pequeño supo la importancia del ahorro, prueba de ello fue con tan solo 10 años abrió su primera cuenta bancaria personal, mientras que a los 12 comenzó su primer negocio, pues vendía calculadoras a empresarios regiomontanos. A los 19 años, en 1979, ingresó a trabajar a la Casa de Bolsa de Grupo Banpaís.

Acompañó a AMLO en una reunión en Washington con el ahora expresidente Donald Trump. Foto: Patricia Armendariz/Twitter.

En 1985, Bremer, en conjunto con otros socios, fundó Ábaco Casa de Bolsa que después cambiaría su nombre a Grupo Financiero Confía, para posteriormente, tres años más tarde, en 1988, comenzó a impulsar un proyecto que llamó Fina Factor, el cual desde 1993 se conoce como Value, la cuál comenzó en asociación con Javier Benítez Gómez; hasta la fecha es reconocida como la compañía del sector financiero mexicano más rentable.

SEGUIR LEYENDO: