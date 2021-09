“Estupor momentáneo”: dura crítica de Riva Palacio ante el “olvido” de las 17 víctimas de Tula

El pasado 7 de septiembre, 17 personas fallecieron en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego que el nosocomio quedara bajo el agua a raíz del desbordamiento del Río Tula, en Hidalgo.

La mayoría de las víctimas eran pacientes COVID-19, cuyas vidas pendían de un hilo al estar conectados a máquinas de oxígeno que les ayudaban a respirar, pero las torrenciales lluvias les arrebató las esperanzas de sobrevivir.

De esa manera, se conocieron a las enfermeras que resguardaban camillas, a quienes transportaron incubadoras con lazos y los lancheros que apoyaron en la evacuación; imágenes que reflejaron a una sociedad solidaria ante un escenario - que algunos señalan - fue producto de la negligencia.

A pesar de esto, señala Raymundo Riva Palacio, en su columna para Eje Central, dicha fraternidad se ha vuelto, a tres semanas del evento, en una insensibilidad; un reflejo de la impunidad que ha permeado en la sociedad y autoridades mexicanas; una muestra de que “no pasó nada”.

“Estupor momentáneo y luego, no pasó nada. (...) Diecisiete personas murieron por negligencias y omisiones, y no pasó nada. Se documentó cómo las autoridades del seguro Social no hicieron nada por prevenir a la clínica la tormenta que la amenazaba, ni tomaron medidas de contingencia, y no pasó nada”.