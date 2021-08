“En Michoacán no hay autodefensas”: padre de Apatzingán acusó a Cárteles Unidos de simular en narcoguerra

El párroco aseguró que algunos medios tergiversan la información para sólo culpar al CJNG de esta narcoguerra (Foto: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO)

La narcoguerra en Michoacán no se detiene. Ante un escenario lleno de balas, cierre de vialidades, ejecuciones, enfrentamientos y personas atrapadas en una batalla encarnizada entre Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), el párroco de Apatzingán, José Segura, realizó algunas declaraciones respecto a estos grupos.

Por una parte, aseguró que la organización delictiva encabezada por el “Abuelo” Farías e integrada por Los Viagras, Caballeros Templarios y Blancos de Troya entraron a Buenavista para expulsar a “El Maguey”, sicario del CJNG, situación por la que causaron terror entre la población hace aproximadamente un mes.

De acuerdo con Segura, los Cárteles Unidos, también conocidos como Pueblos Unidos, ingresaron a este territorio gracias a que el Ejército Mexicano les abrió camino. Al estar dentro, se aliaron con el Cártel de Tepalcatepec para eliminar al grupo del CJNG que se encontraba dominando la región.

Sin embargo, para salir bien librados en los medios de comunicación y entre las poblaciones donde ingresan, se han autonombrado “autodefensas”, título que no le corresponde debido a los actos que cometen.

“Aquí en Michoacán no hay autodefensas. Los que traen camisetas blancas y letreros de autodefensas son delincuentes disfrazados de autodefensas. Por lo tanto, la violencia para las comunidades de los municipios de Tepalcatepec, Pinzándaro y Buenavista son por los grupos michoacanos”, destacó en una transmisión en vivo desde su perfil de Facebook.

Un bombazo derivado de los enfrentamientos entre ambos grupos asesinó a una anciana que salió a comprar víveres (Foto: EFE/Ivan Villanueva)

También destacó que los integrantes del grupo encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, “no son unas blancas palomitas”, pues han causado caos en varias localidades michoacanas, como Aguililla, Coalcomán y en algunos territorios limítrofes.

“En sus enfrentamientos mataron a una señora de un bombazo, a una viejecita que salió a comprar a un ranchito (...) en los videos que han salido, donde están los monstruos y tiran un bombazo, granadas y demás cosas, pues mataron a una ancianita. La pobrecita salió a comprar cosas y le tocó que le cayera encima un explosivo”, denunció el párroco.

Otro territorio donde también se encuentran los jaliscos es Aguililla, donde el padre de ese municipio, Gilberto Vergara, mencionó que en cuanto entraron se dedicaron a quemar casas, expulsar, desaparecer y asesinar personas.

Uno de los casos más sonados debido a esta irrupción, señaló José Segura, fue el que incluye a ocho degollados, los cuales fueron colgados de unos árboles ubicados en Dos Aguas.

Durante su estancia en Buenavista expulsaron de su hogar a algunas familias que no lograron escapar. Ante el miedo de vivir en la calle durante una narcoguerra, intentaron refugiarse en el cuartel militar, donde no fueron recibidas por los soldados, por lo que tuvieron que quedarse cerca de la pared, donde duraron 10 días hasta que un grupo escapó por el cerro y otro logró salir.

El CJNG mantiene su poderío en Aguililla y Coacolmán (FOTO: CUARTOSCURO)

Sobre las misiones que pretende hacer el gobierno federal con sus programas del Bienestar para apoyar a los habitantes de estas comunidades, José Segura comentó que todo lo tienen que hacer por aire, pues la conexión por Pinzándaro se encuentra bloqueada.

“No se pueden llevar ningún insumo: alimentos, medicamentos y todo lo demás por donde está el grupo de Los Viagras porque les quitan las cosas o los asustan”, detalló.

Además, confirmó que los pobladores de Aguililla no quieren la entrada del Ejército por temor a que se repita la historia de Buenavista y permitan la entrada a Cárteles Unidos, lo cual provocaría el repliegue del CJNG e iniciaría de nuevo el terror.

Aunado a ello, destacó que durante la última reunión con el gobierno, realizada el pasado 10 de agosto, los pobladores de Aguililla le dieron un ultimátum de tres días a los soldados, quienes gozan de privilegios a pesar de su nula participación en el conflicto, para actuar “como debe de ser” o comenzarán a tomar las armas para defenderse.

El religioso alertó que los soldados no ayudan a las personas y sólo viven encerrados en los cuarteles, llenos de lujos (Foto: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO)

“Se van a poner camisetas blancas, mandadas a poner por los delincuentes que ahí están, que son los de jalisco, y entonces van a invadir Pinzándaro con armas”, aseguró el párroco, al tiempo de cuestionar las acciones tomadas por el presidentes Andrés Manuel López Obrador, quien, dijo, en lugar de ayudar sólo está agravando la situación.

Entre sus quejas acusó a algunos medios de comunicación de falsear información respecto a la narcoguerra, pues algunos se han dedicado a culpar al CJNG del caos provocado, cuando en realidad se trata de una batalla entre dos organizaciones que buscan hacerse de esa plaza.

Finalmente, con clara muestra de enojo, denunció que los militares a quienes les pidió ayuda para sacar a una señora que le pidió ayuda para salir de un rancho por las amenazas recibidas, fallaron y no se involucraron en el asunto de ninguna manera.

“Y así están actuando, no cumplen con su obligación, y ahí es donde uno se pregunta ¿el presidente les pide que no lo hagan o ellos están coludidos con los grupos? ¿Reciben dinero de unos y de otros y no se meten? ¿O primero ayudan a uno y luego ayudan a otro? Las cosas se van a poner más mal”, sentenció.

