“Diseñada para fallar”: Denisse Dresser criticó la consulta popular y su baja participación

El día de ayer, más de 6 millones 600 mil personas salieron a votar a favor o en contra del esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados para garantizar la justicia a las posibles víctimas. En otras palabras, esas personas acudieron a las mesas receptoras a votar “Sí” o “No” a la consulta popular de López Obrador.

Sin embargo, aunque muchas personas y organizaciones han argumentado el valor de una consulta como esta para caminar hacia una sociedad más democrática, personajes como la politóloga Denise Dresser han calificado el ejercicio como “absurdo”. “El referéndum fue concebido no para investigar, sino para ocultar”, fueron las palabras de la académica para la publicación Americas Quarterly (AQ).

El día de hoy, el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó los Resultados de la Consulta Popular 2021, en los que se revela que -con el 99.4% de las actas computadas- el porcentaje de participación fue de 7.08%. El porcentaje mínimo de participación para que el resultado de la Consulta Popular fuera vinculatorio era del 40%.

Sin embargo, también llama la atención una clara victoria por el “Sí”. De 6,640,397 personas, 6,489,420 dijeron que sí al escrutinio de las decisiones políticas de los ex presidentes de México; esto es un 97.72%. Sólo el 1.54% votó en contra (102,338 personas) y un 0.73% anularon su voto.

El diagnóstico de la Dra. Dresser, publicado a través de su cuenta de Twitter el día de hoy a las 6 de la mañana, es que “Un instrumento valioso de democracia directa fue desvirtuado por la pregunta confusa, los mensajes contradictorios”. Ella, desde antes de que fueran publicados los resultados, consideraba que la Consulta Popular propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “estaba diseñada para fallar”.

En su artículo para AQ, Denise Dresser pronosticó que la participación ciudadana no iba a ser suficiente. La estrategia del presidente, según la politóloga, se trata de que “al final del día, AMLO será capaz de decir que el pueblo habló y él lo escuchó”, como una excusa para no perseguir los presuntos delitos cometidos por ex presidentes de México.

En la pregunta original que López Obrador propuso, enlistó a ex presidentes desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y hasta Enrique Peña Nieto como los posibles objetivos de futuras acciones penales. La pregunta después fue reevaluada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para desviar el centro de la pregunta del juicio a ex mandatarios, y orientarla más bien a la justicia para las posibles víctimas y la reparación de los daños.

Sin embargo, la hipótesis de la Dra. Dresser es que López Obrador nunca tuvo una verdadera intención de enjuiciar a los ex mandatarios, ni tampoco un verdadero compromiso con las víctimas de las presuntas acciones de estos personajes.

“INE hizo la tarea que le tocaba, pero se convertirá en chivo expiatorio del presidente y enfrentará nueva embestida”, es otra de las predicciones de la politóloga Denise Dresser. Ella defiende que el Instituto Nacional Electoral hizo su trabajo mientras que, desde el día de ayer, el presidente ha lanzado declaraciones en las que descalifica su trabajo por considerarlo insuficiente.

El día de hoy, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador se ha manifestado satisfecho con los resultados. “Creo que se hablaba mucho de la democracia participativa en el discurso, era mucha la demagogia, pero no se llevaba a la práctica, este método, esta forma de gobernar, preguntándole al pueblo, consultando al pueblo y ayer fue realmente muy importante, ejemplar, lo que se vivió en esta jornada”. Para el mandatario, el verdadero logro fue la inauguración de una nueva forma de gobernar, basada en la democracia participativa.

Sin embargo, también cumplió con las expectativas de Denise Dresser y se lanzó contra el INE: “No es un asunto de presupuesto, es un asunto de voluntad. Cuando se quiere se puede. Ellos no tenían entusiasmo por esta consulta y no han tenido entusiasmo por la democracia, fingen ser demócratas”, fueron las palabras del mandatario.

Por otro lado, la Dra. Dresser regresa la responsabilidad a las y los ciudadanos al concluir: “A los ciudadanos nos corresponde seguir exigiendo que se cumpla la promesa de campaña y el mandato que las urnas le dio a la 4T: la creación de una Comisión de la Verdad y justicia/reparación para las víctimas”.

