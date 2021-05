La madre de Mateo, el menor agredido por El Vikingo, no dará el perdón y seguirá buscando justicia

El Vikingo agredió a Mateo, un niño de cinco años (Foto: Facebook / @Einar-El-Vikingo-140794016582207)

Jaqueline Ramírez, madre del pequeño Mateo, quien fue agredido por el luchador Einar “El Vikingo” en la Ciudad de México, señaló que no le darán el perdón y en cambio está viendo con su abogado la manera de obtener justicia.

Pese a que el niño de cinco años ha sido visitado por otros luchadores y le han pedido perdón por el actuar de su compañero, la mujer está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias para que El Vikingo sea castigado por haber aplicado una llave y lanzado al suelo a su hijo.

“Yo solamente quiero justicia”, dijo Jaqueline a Imagen Noticias en una breve entrevista desde su domicilio.

Señaló que un psicólogo ya visitó a Mateo y le dio una cita para continuar su atención, asimismo, que hará lo que su defensor legal le indique.

Psycho Clown visitó a Mateo tras la agresión de El Vikingo (Foto: Facebook / Psycho Clown)

Cabe recordar que recientemente aseguró que no le había dado el perdón a El Vikingo para que fuera liberado del Ministerio Público como señaló la Fiscalía. Por el contrario, terminó yéndose cuando le dijeron que lo pondrían en libertad, pues fue desgastante para Mateo y su familia.

“Me dijeron que él iba a salir libre, entonces yo dije ‘ya no tiene caso que yo esté aquí y que mi hijo se esté desgastando’, porque mi hijo ya no quería entrar al médico, se aferraba a mí, ya no quería entrar ni con mi suegra ni con la abogada, porque él estaba asustado de que fueran hacerle algo”, aseveró la mamá del menor en una entrevista con Telediario.

Al ser cuestionada sobre si otorgó el perdón al luchador, respondió: “nunca otorgué el perdón”.

El Vikingo fue liberado porque la ley indica que no puede ser encarcelado por lesiones que pueden sanar en un periodo de 15 días. En caso de que sean heridas que tarden más en curarse, el Artículo 289 del CPF dice que se “impondrán de cuatro meses a dos años de prisión y de sesenta a doscientos setenta días multa”, de acuerdo a la valoración del juez.

El Vikingo arremete contra menor de edad (Video: Twitter / @rochaperiodista)

Ernestina Godoy, titular de la fiscalía capitalina indicó sobre los hechos ocurridos el pasado 21 de mayo en la alcaldía Venustiano Carranza que: “No es un delito que merezca privación de la libertad, las lesiones que tardan en sanar de 15 días no son punibles, pero aquí nosotros estamos trabajando para que reciba un castigo porque es un niño, pero teníamos que liberarlo en ese momento”.

Aunque no fue aprehendido, la Comisión de la Lucha Libre de la capital actuó inmediatamente e informó que el luchador será suspendido indefinidamente de las funciones que estén por venir, así como las que ya tenía programadas.

José Contreras Masa, comisionado de la institución, reveló que se pedirá en todo el país que se aplique este mismo castigo, con el objetivo de que El Vikingo no pueda ejercer hasta deslindar responsabilidades.

Cibernético y luchadores se disculparon con Mateo (Foto: Facebook / Cibernético)

Además, Contreras Masa informó a través de sus redes sociales que se trató de un “evento clandestino de lucha libre” el efectuado el día 21 de mayo en la Venustiano Carranza.

Por su cuenta, Cibernético, un reconocido luchador mexicano con más de 20 años de carrera, condenó lo realizado por El Vikingo y lo llamó luchador “mulero”. Asimismo, él y otros profesionales del cuadrilátero se reunieron con el niño para hablar con él, hacerlo sentir mejor y demostrarle que la lucha libre es un deporte noble.

