“Nos ve como sus animales favoritos”: Lupita Jones respondió a los comentarios de Jorge Hank

Lupita Jones respondió a los comentarios de Jorge Hank (Foto: Twitter / @LupJonesof)

Después de que Jorge Hank Rhon llamara a Lupita Jones Garay “basura”, la candidata a la gubernatura por la coalición Va por Baja California declaró que el candidato por el Partido Encuentro Solidario (PES) ve a las mujeres como “sus animales”.

De acuerdo con el diario La Jornada, al ser cuestionada sobre lo que Hank Rhon dijo acerca de ella, Jones Garay calificó al empresario de misógino y expresó que no le importan las mujeres.

“El señor es un misógino, en todo momento nos denigra. Como mujeres debemos respetarnos a nosotras mismas y no permitir que alguien con este pensamiento de cavernícola pretenda venir a gobernar. En serio este señor no se va a tocar el corazón para resolver nuestros problemas, no le importan las mujeres nos ve como sus animales favoritos”, expresó.

Además aseguró que Hank Rhon no comprende la lucha que las mujeres han hecho en la historia, por lo que él no está calificado para gobernar un estado donde las mujeres son “una gran fuerza”.

Jorge Hank Rhon llamó a "basura" a Jones Garay (FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO)

“Que somos tontas porque decidimos salir a trabajar y no valora el esfuerzo y la lucha que hemos enfrentado todas las mujeres para llegar a este punto y ser reconocidas por nuestra capacidad y nuestros valores, no puede gobernar un estado en donde las mujeres representamos una gran fuerza”, aseveró.

Finalmente, la candidata por el PRI, PAN y PRD recordó que como mandatario de Tijuana dejó la entidad “un desastre”, por lo que los votantes no deben dejarlo en el poder.

“Hank Rhon como alcalde de Tijuana fue un desastre, no podemos dejarlo solo, no podemos dejar la gubernatura en manos de los intereses mezquinos de unos cuantos”, insistió.

Exigen disculpa

Los partidos de la llamada “alianza opositora” exigieron una disculpa al candidato por el PES luego de que llamara a su candidata, además de solicitar una investigación a las autoridades electorales sobre el tema.

La candidata recordó que el candidato hizo un mal trabajo en Tijuana (Foto: Twitter @LupJonesOf)

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, exigió que Hank Rhon exprese una disculpa pública por ejercer violencia política en razón de género.

El dirigente del partido tricolor calificó el hecho de que el aspirante a gobernar esa entidad hiciera referencias violentas, como inconcebible “en pleno 2021, en un momento en el que todos debemos ser parte de la solución”. Por esto exhortó a las autoridades electorales a tomar las medidas necesarias para sancionar este tipo de conductas, “que en nada abonan a la contienda ni al progreso de nuestro país”.

Hank Rhon, polémico empresario que incluso estuvo cerca de ser el abanderado de la alianza opositora, fue cuestionado hace unos días sobre las encuestas, que lo ponían debajo de Marina del Pilar, del gobernante Morena, y de Jones Garay. Y también lo cuestionaron sobre si debía declinar por la ex Miss Universo para evitar un nuevo triunfo del oficialismo.

“Yo no quiero basura”, dijo Hank Rhon. Cuestionado de nuevo en referencia a Lupita Jones, reiteró: “Pues por eso, yo no quiero basura”. Un día después, el candidato del PES se retractó de sus dichos y dijo que su declaración “no fue con el ánimo de descalificar a la persona”.

Hank Rhon también hizo comentarios en contra de Marina del Pilar (Foto: Twitter / @alinecorpus)

Sin embargo, el PRI reiteró que los ataques en contra de las mexicanas atentan contra sus derechos y libertades. “No podemos permitir que se violente a ninguna mujer, mucho menos por quienes pretenden obtener el voto ciudadano. Esas conductas no nos representan ni a los mexicanos ni a los bajacalifornianos”, apuntó Moreno.

En el mismo sentido se pronunció el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), al hacer un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar las acciones correspondientes, a fin de evitar que la violencia política ejercida por Jorge Hank Rhon no pase desapercibida en estas elecciones.

SEGUIR LEYENDO: