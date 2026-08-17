Wall Street Journal acusa a Sheinbaum de “amordazar” a los medios: “luz verde a la censura”

El anteproyecto plantea que las radiodifusoras y televisoras adopten un código de conducta, una defensoría y vías para atender reclamos de la ciudadanía, mientras el proceso abierto del 27 de julio al 21 de agosto sigue sin versión definitiva

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La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una ola de cuestionamientos por los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el organismo que sustituyó al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La columnista Mary Anastasia O’Grady, en un artículo de opinión publicado por The Wall Street Journal, sostuvo que la iniciativa “da luz verde a la censura” al convertir a una agencia gubernamental en árbitro de la veracidad periodística, según el diario estadounidense. La autora afirmó que periodistas, escritores, intelectuales y empresarios mexicanos han expresado alarma por la medida.

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¿Qué dicen los lineamientos, según la CRT?

La consulta pública sobre el proyecto se realiza del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, de acuerdo con información difundida por la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

El documento exige a las concesionarias de radio y televisión contar con un código de ética , una defensoría de las audiencias y mecanismos para recibir quejas ciudadanas.

Según details reportados por El Imparcial, la ley vigente contempla multas de entre 0.01% y 1% de los ingresos acumulables por incumplir esas obligaciones administrativas —no por el contenido editorial en sí.

Las plataformas digitales, hasta el momento, no forman parte directa de estos lineamientos, que se limitan a concesionarios de radio y televisión.

La postura de la presidenta

Sheinbaum ha rechazado en reiteradas ocasiones que la medida busque silenciar a los medios. “¿Hay censura? No hay censura”, afirmó durante su conferencia matutina del 4 de agosto.

La mandataria explicó que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) participó en la elaboración del anteproyecto y, según sus declaraciones citadas por Infobae, estuvo de acuerdo con el texto antes de que surgieran las críticas públicas. El 4 de agosto también reconoció que los lineamientos “deben aclararse” ante las inconformidades expresadas por concesionarios y especialistas, de acuerdo con el semanario Zeta Tijuana.

Para el 11 de agosto, la propia CIRT emitió un comunicado en el que —según reportó Infobae— reconoció avances en el proceso de consulta y descartó que la postura de la CRT obedezca a fines de censura.

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Sheinbaum celebra decisión de la CIRT en lineamientos de los Derechos de las Audiencias. (Presidencia)

La controversia por la “lista” de periodistas

El episodio que ha generado mayor tensión ocurrió el 12 de agosto, cuando la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó durante el segmento “Derecho de Réplica” un análisis denominado “Anatomía de un ecosistema de amplificación digital”, basado —según explicó— en un monitoreo de siete meses que identificó más de 560 mil cuentas consideradas presuntos bots.

En la conferencia presidencial, la funcionaria describe bloques que, según su exposición, originan mensajes y los redistribuyen con edición y exageración, y menciona a El Universal, Reforma y Latinus, además de comentaristas conocidos

En la presentación aparecieron nombres de periodistas y comunicadores como Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Denise Dresser, Adela Micha y Carmen Aristegui, además de medios como El Universal, Reforma, Latinus y Aristegui Noticias, de acuerdo con la reconstrucción publicada por Infobae y Expansión Política.

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Alcalde negó que se tratara de una “lista negra” y aseguró que el ejercicio constituyó únicamente un análisis técnico sobre patrones de difusión en redes sociales. Sin embargo, la exposición provocó reacciones de rechazo entre periodistas y figuras políticas de oposición, entre ellas el senador Alejandro Moreno, quien advirtió que el gobierno “tiene que aguantar vara” frente al escrutinio público.

Usuarios en redes sociales recuperaron además un video de 2021 en el que la propia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, calificaba la elaboración de listas de este tipo como una práctica “del macartismo y el nazismo”, según recogió el diario Proceso.

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El contexto de violencia contra la prensa

De acuerdo con datos de la organización Artículo 19, citados por el medio ApartadoMex, se han documentado 14 periodistas asesinados durante la actual administración hasta el 16 de julio de 2026, cifra que se suma a los 47 casos registrados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La organización advirtió que señalamientos públicos como el de Alcalde podrían alimentar hostilidad hacia la prensa crítica, aunque el gobierno ha negado que exista una intención de persecución.

Lo que sigue

El proceso de consulta pública sobre los lineamientos concluyó formalmente el 21 de agosto, fecha a partir de la cual la CRT deberá analizar las observaciones recibidas antes de emitir la versión definitiva del documento. Hasta el momento, no existe una versión final aprobada, por lo que las disposiciones sobre sanciones y su aplicación específica permanecen sujetas a cambios.

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