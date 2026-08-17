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De ‘Malcolm el de en medio’ a ‘Triunfos robados’: fans mexicanos de Hayden Panettiere le rinden tributo tras su muerte

La actriz de 36 años falleció el pasado domingo 16 de agosto de 2026

Este video presenta una secuencia de cinco imágenes de Hayden Panettiere capturadas entre los años 2003 y 2017. Las imágenes documentan su evolución física y estilística desde los 14 hasta los 28 años. Se observan cambios en su cabello y vestuario en distintos escenarios, que incluyen ambientes casuales, alfombras rojas y entrevistas con micrófono. La compilación ofrece un seguimiento visual de sus apariciones públicas a lo largo de catorce años. Cada toma incluye el año y la edad de la persona.
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Fans mexicanos de Hayden Panettiere despiden a la actriz de 36 años, quien murió el pasado domingo 16 de agosto de 2026, con mensajes, videos y fotos en redes sociales, haciendo de su partida y legado una nostálgica tendencia.

La intérprete de Jessica en la serie Malcolm el de en medio y protagonista de Triunfos robados era una de las figuras más queridas en México, donde varias generaciones la reconocen por su presencia constante en la televisión abierta.

El deceso de Panettiere, confirmado por autoridades de Greenville, Carolina del Sur, deja preguntas sobre las causas de su muerte y un vacío entre quienes crecieron viendo sus trabajos en pantalla.

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Canal 5 y la conexión mexicana con ‘Malcolm el de en medio’

La popularidad de Hayden Panettiere en México está ligada a su papel como Jessica en las primeras temporadas de Malcolm el de en medio. El programa, que se transmite en Canal 5 desde los años 2000, se mantiene como un fenómeno entre público de distintas edades.

La frecuencia con la que la serie aparece en la televisión abierta ha hecho que personajes secundarios como Jessica sean parte de la vida cotidiana de quienes vuelven a verla después de la escuela o el trabajo.

La popularidad de Hayden Panettiere en México está ligada a su papel como Jessica en las primeras temporadas de Malcolm el de en medio (RS)
La popularidad de Hayden Panettiere en México está ligada a su papel como Jessica en las primeras temporadas de Malcolm el de en medio (RS)

Las redes sociales reflejan esta conexión. Usuarios de distintas generaciones han compartido imágenes y fragmentos de episodios donde aparece Panettiere. Muchos mensajes destacan el cariño del público mexicano por la actriz y la sorpresa por su muerte a una edad tan joven.

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‘Triunfos robados’ y el legado en la televisión abierta

A la presencia en Malcolm el de en medio se suma el reconocimiento de Hayden Panettiere como protagonista de Triunfos robados. Esta película, transmitida de forma constante por cadenas mexicanas, forma parte de la programación habitual en televisión abierta. Su personaje quedó grabado en la memoria colectiva, como ocurre con otros títulos que las televisoras repiten en fechas especiales o fines de semana.

La combinación de estos dos papeles convirtió a Panettiere en una figura recurrente en los hogares mexicanos. El fenómeno se amplifica porque ambas producciones cruzan generaciones y mantienen vigencia a través de retransmisiones.

Reporte oficial de la muerte en Greenville, Carolina del Sur

Hayden Panettiere
La policía de Greenville, Carolina del Sur, informó que el domingo 16 de agosto de 2026, a las 13:50 horas locales, equipos de emergencia acudieron al llamado de un conocido de Hayden Panettiere para atender a una mujer inconsciente (REUTERS)

La policía de Greenville, Carolina del Sur, informó que el domingo 16 de agosto de 2026, a las 13:50 horas locales, equipos de emergencia acudieron al llamado de un conocido de Hayden Panettiere para atender a una mujer inconsciente.

Al llegar, los socorristas brindaron asistencia médica, pero la actriz fue declarada muerta en el lugar. El reporte oficial indica que no se encontraron indicios de violencia ni circunstancias sospechosas.

“La persona, identificada posteriormente como Hayden Panettiere, fue declarada fallecida en la escena”, señaló el Departamento de Policía de Greenville. El caso sigue bajo investigación conjunta con la Oficina del Forense del Condado de Greenville.

Familia y declaraciones tras la tragedia

Alan Lee “Skip” Panettiere, padre de la actriz y capitán retirado del Cuerpo de Bomberos de Nueva York, compartió un mensaje tras conocer la noticia: “Con profundo dolor compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz extraordinaria y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”. La familia solicitó privacidad para procesar la pérdida.

Hayden Panettiere tenía una hija de 11 años, Kaya, fruto de su relación con el expugilista ucraniano Wladimir Klitschko. En mayo de 2026, la actriz relató en entrevista con Us Magazine la difícil decisión de ceder la custodia de su hija tras enfrentar depresión posparto y problemas de adicción. “Fue una pesadilla en vida y me sentí tan fuera de control”, declaró. Añadió que “a veces eso significa tener que hacer las cosas más difíciles del mundo, por el bien de ellas”.

Panettiere destacó la relación con Klitschko al medio estadounidense: “Wlad es un padre extraordinario, y sé que hizo lo que consideró mejor para nuestra hija. Vivir en continentes distintos hizo que nuestro acuerdo fuera aún más difícil”.

Hayden Panettiere tenía una hija de 11 años, Kaya, fruto de su relación con el expugilista ucraniano Wladimir Klitschko
Hayden Panettiere tenía una hija de 11 años, Kaya, fruto de su relación con el expugilista ucraniano Wladimir Klitschko

Trayectoria: de la televisión infantil a los premios internacionales

Nacida el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, Hayden Panettiere inició su carrera a los 11 meses en un comercial de Playskool. En su niñez participó en One Life to LiveGuiding Light y Malcolm el de en medio. En cine, su papel en Remember the Titans en 2000 le valió un Premio Young Artist.

El salto internacional llegó en 2006 con Héroes, donde interpretó a Claire Bennet y recibió nominaciones a los Teen Choice Awards y un segundo Premio Young Artist. Entre 2012 y 2018 fue Juliette Barnes en Nashville, trabajo por el que obtuvo nominaciones a los Globos de OroCritics Choice Television Awards y People’s Choice Awards.

En mayo de 2026 publicó sus memorias This Is Me: A Reckoning, donde abordó su experiencia como estrella infantil y sus luchas con la adicción. “Fui ferozmente protectora de las personas en mi escritura”, afirmó en The Hollywood Reporter.

El hermano menor de la actriz, Jansen Panettiere, murió en febrero de 2023 a los 28 años por complicaciones cardíacas.

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