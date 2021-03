SAT incautó 208 máquinas de un casino de Jorge Hank Rhon, candidato a gobernador de Baja California

Eduardo Hernández Triana, director general de la empresa, señaló sobre la auditoría que la corporación estaba “abierta a los requerimientos de la autoridad federal, con la documentación en regla, tanto de equipos, máquinas de juego y demás propiedades sujetas a revisión” (Foto: Pixabay)

Elementos del Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SAT-BC) realizaron un embargo precautorio en el Casino Hipódromo Aguacaliente, de Jorge Hank Rhon: fue debido a que no se acreditó la estancia legal de 208 máquinas de apuestas y juego.

El 11 de marzo se presentó un grupo de 21 auditores del SAT-BC en el Casino Caliente con las órdenes de revisar las finanzas de 26 empresas de Grupo Caliente y el cumplimiento de obligaciones fiscales de máquinas de juego y apuestas.

El operativo concluyó este sábado: personal de la dependencia trasladaron las máquinas en diablitos a las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Tijuana. Cada máquina fue asignada con una hoja blanca y un folio.

Eduardo Hernández Triana, director general de la empresa, señaló sobre la auditoría que la corporación estaba “abierta a los requerimientos de la autoridad federal, con la documentación en regla, tanto de equipos, máquinas de juego y demás propiedades sujetas a revisión”, de acuerdo con La Jornada.

Grupo Caliente es propiedad de Hank Rhon, precandidato del Partido Encuentro Solidario al gobierno de la entidad federativa.

Hernández Triana, a través de un comunicado, también remarcó que la Caliente “atiende el llamado de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, considerando que generamos 6 mil 537 empleos directos, por lo que sería una irresponsabilidad no cumplir de manera cabal con cada reglamentación que rige a la industria del juego, ya que el sustento de más de 26 mil mexicanos depende de nosotros”.

Además, señaló que la corporación está obligada a acatar y seguir todas las reglas del SAT, la Secretaría de Economía, y la Secretaría de Gobernación como dependencias y entidades regulatorias, ya que “sólo por concepto de impuestos eroga 2 mil 300 millones de pesos por año”.

El empresario fue obligado a pagar 36 millones de pesos por agua que el grupo debía a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.

El emporio de Hank Rhon se basa en el equipo de fútbol Xolos de Tijuana y las apuestas: Grupo Caliente agrupa a 26 empresas de espectáculos y cuenta con 42 casinos o centros de apuestas en México.

El pasado 11 de febrero, después de que Jorge Hank Rhon, precandidato a la gubernatura de Baja California por parte del Partido Encuentro Solidario (PES), tomara un curso de capacitación sobre temas de género tras hacer comentarios despectivos hacia las mujeres, el gobernador de la entidad, Jaime Bonilla, consideró que mejor debería tomar un curso “para no matar y no engañar”.

Luego de que se difundiera una fotografía de Hank Rhon al lado de su esposa Carolina Kabande, tomando la capacitación sobre “masculinidad positiva”, Bonilla aseguró que el ex alcalde de Tijuana sólo acudió al lugar durante 15 minutos para que fuera fotografiado.

“Pero entonces hay que mandarlo a capacitaciones de no matar, no engañar, porque si con una capacitación así ya cambió, acuérdense y no se nos olvida a todos los que somos de aquí, el asesinato del Gato –Félix–, y los temas en los que él ha estado involucrado, el contrabando de pieles, que es la razón por la que no tiene visa y no se la han perdonado”, arremetió Bonilla Valdez.

“No creo yo que con un curso de 15 minutos pueda cambiar su actitud y sé que árbol que nace torcido, servirá de columpio porque nunca se endereza”, aseguró el gobernador.

