Eduardo Yáñez se sumó a la exigencia de justicia para Rodolfo, el perro asesinado en Sinaloa

Eduardo Yáñez se posicionó sobre el caso de Rodolfo, el perro callejero de Sinaloa que murió la semana pasada después de recibir un hachazo, y pidió que el crimen no quede impune.

El protagonista de Amores Verdaderos, compartió su opinión sobre el tema que actualmente está en boca de todos y por el que se hicieron una serie de protestas en el lugar donde ocurrió reclamando justicia para el can. Se trata del maltrato que cada vez cobra más vidas de mascotas u otros animales en México y es un caso que llevó a las miradas a exigir que la legislación del lugar tome cartas en el asunto para castigar al asesino.

El día de hoy, el actor de 60 años subió un video a su cuenta oficial de Instagram en donde habló sobre la situación que está formando un debate en la sociedad mexicana. De acuerdo con sus palabras, Eduardo solicitó que el gobierno de Sinaloa ponga cartas en el asunto, detenga al criminal y le propicie un castigo porque debe haber justicia para el perro.

“El asesinato de Rodolfo no debe quedar impune. Los legisladores de las leyes en el estado de Sinaloa deben penar el maltrato a los animales con cárcel. Este maldito asesino tiene que pagar, tiene que haber justicia”, dijo.

También, aclaró que él no se encontraba al tanto de la situación y, en apoyo a un amigo que se lo pidió, buscó información respecto al caso. Después de ello, quien actuó en la novela Destilando Amor a lado de Angélica Rivera “La Gaviota”, se atrevió a declararse a favor de Rodolfo, pues considera que cualquier acción que hubiera hecho el perro, no ameritaba que fuera atacado con una hacha por la espalda.

“Yo no sabía de este asunto pero ya que me documente al respecto...repudio, como ser humano, cualquier acción en contra de los animales. Repito, este crimen no puede quedar sin la justicia, la justicia tiene que enseñarnos y darnos un ejemplo de que esto que le pasó a Rodolfo no puede volver a suceder”, declaró.

Aunado a ello, Eduardo Yáñez trató de hacer consciencia entre sus fans sobre la importancia y responsabilidad que conlleva tener una mascota. Además, hizo hincapié en que los animales que están en la calle forman parte de la sociedad y es nuestra responsabilidad cuidarlos en la medida de nuestras posibilidades, por lo menos, no maltratarlos.

Rodolfo Corazón fue asesinado en los Mochis, Sinaloa

“Todos tenemos que estar conscientes, nuestros familiares que nos acompañan, nuestras mascotas, con los perros y gatos que se encuentran en la calle son parte de nosotros y debemos darles cariño y ayuda, amor, esperanza”, explicó el originario de la Ciudad de México.

Eduardo, se unió a otros artistas del medio del espectáculo, organizaciones e influencers que están compartiendo información sobre el caso, quienes a su vez, utilizan sus redes sociales para difundir la situación y ser persistentes en la búsqueda de justicia. Al poco tiempo de que posteó su mensaje, el audiovisual del actor cuenta con más de mil reproducciones. En los comentarios, sus fans expresaron su sentir, especialmente lamentaron lo ocurrido y también agradecieron que Eduardo se uniera al movimiento.

Por su parte, Eugenio Derbez invitó a que el mandatario de dicho estado utilizara sus cuentas para que explicara cómo se va a proceder en contra del supuesto agresor del perro.

“El asesinato de #RodolfoCorazón no puede quedar impune. Sr. Gobernador @QuirinoOC le ofrezco mis redes para conversar sobre el compromiso que su gestión tiene con los animales y para que la gente sepa cómo se va a proceder contra el culpable. “, escribió en Twitter.

