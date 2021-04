Alerta en San Vicente y Granadinas por erupciones del volcán La Soufriere: qué hacer si eres un mexicano en la isla caribeña

Alerta roja por volcán La Soufriere (Foto: Twitter / @NEMOSVG)

Un volcán activo en la isla caribeña de San Vicente amenaza con hacer erupción, advirtieron el jueves las autoridades del territorio, y señalaron que han ordenado evacuaciones obligatorias.

Ante la alerta roja, la embajada de México en Santa Lucía informó que todos los connacionales podrán acceder a la ayuda de las autoridades en caso de ser necesario.

Para ello, es indispensable que te comuniques al teléfono de Protección a Mexicanos de la embajada, donde te brindarán su apoyo de acuerdo con tu emergencia. El número es: +1758 285 5350.

A través de sus redes sociales, el personal de la embajada advirtió a la sociedad, específicamente a los mexicanos que pudieran residir o estar de visita en la isla, sobre la posible erupción del volcán La Soufriere, y la consecuente evacuación.

“México, como Presidencia de la #CELAC, reitera su solidaridad y disposición para apoyar, en caso de ser necesario, a San Vicente y las Granadinas y a la Comunidad del Caribe @CARICOMorg, respecto de la emergencia provocada por el volcán La Soufriere”, escribieron desde la cuenta de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

A través de un comunicado, autoridades de ambos países alertaron a la población sobre la posible erupción (Foto: Reuters)

La oficina de manejo de emergencias de la isla cambió el nivel de alerta a rojo conforme las autoridades comenzaban a evacuar a las personas que viven cerca del volcán La Soufriere para colocarlas pronto en cruceros, enviarlas a islas cercanas o trasladarlas a albergues en otras partes de San Vicente, lejos del peligro.

Aproximadamente 16,000 personas radican en la zona de alerta roja y deberán ser evacuadas, comentó a The Associated Press Erouscilla Joseph, directora del Centro de Investigación Sísmica de la Universidad de las Antillas Occidentales.

Sin embargo, la pandemia de coronavirus podría afectar las maniobras de evacuación.

El primer ministro Ralph Gonsalves dijo en una conferencia de prensa que la gente tiene que estar vacunada si aborda un crucero o recibe refugio temporal en otras islas aledañas. Entre las islas que han dicho que aceptarían a evacuados están Santa Lucía, Granada, Barbados y Antigua.

Joseph dijo que los equipos de manejo de emergencias han acudido a las comunidades ubicadas en la zona de peligro y les han proporcionado transporte a sitios más seguros, incluidos refugios preestablecidos.

“Saben quién no tiene forma de transportarse debido a que todo esto ha sido sondeado previamente”, comentó Joseph, y añadió que los que aborden el crucero no serán trasladados a otros lugares, sino que se quedarían allí durante un periodo de tiempo no especificado.

Al anochecer se podía ver el resplandor del domo del volcán (Foto: Reuters)

Funcionarios del gobierno tuitearon que al anochecer se podía ver el resplandor del domo del volcán, el cual está ubicado en la región norte de la isla. La alerta fue emitida el jueves luego de días de actividad sísmica en la zona aledaña a La Soufriere.

Los científicos alertaron al gobierno sobre una posible erupción después de que detectaran un tipo específico de actividad sísmica el jueves a las 3 de la madrugada, un indicio de que “el magma se estaba moviendo cerca de la superficie”, comentó Joseph.

Un equipo del centro sísmico llegó a San Vicente a finales de diciembre luego de que el volcán tuvo una erupción de tipo efusivo. Han estado analizando la formación de un nuevo domo volcánico y los cambios en el lago de su cráter, así como la actividad sísmica y las emisiones de gas, entre otras cosas.

La anterior erupción del volcán ocurrió en 1979, y una previa en 1902 provocó la muerte de unas 1,600 personas.

*Con información de AP.

