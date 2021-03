Abordo de su combi azul y blanco: así reapareció Gabriel Quadri como candidato del PAN

Reapareció el político Gabriel Quadri (Video: Twitter/g_quadri)

A pesar de las polémicas que -a últimas fechas- envolvieron su personalidad, con intenciones hasta de quitarle su candidatura a una diputación federal, Gabriel Quadri reapareció con todo listo para iniciar campañas.

El político mexicano sacó del garage a su compañera inseparable durante la campaña presidencial en la que contendió: una combi azul de toldo blanco y se lanzó a la calle para grabar un clip.

“Nos volvemos a encontrar. Sólo tenemos una oportunidad y contamos contigo. Ciao”, es lo único que dice en su video, publicado a través de las redes sociales oficiales del candidato.

Hasta el momento no ha ofrecido más declaraciones de su campaña, de la coalición a la que representa o los próximos comicios, pero ha estado muy activo en las redes sociales alrededor de diferentes temas de la política mexicana.

Sin embargo, a través de la red social Twitter, los usuarios dividieron opiniones alrededor de su candidatura, pues mientras unos revelaron que definitivamente “cuente con ellos”, algunos otros lo tundieron todo.

“Después de tener más de 30 años de oportunidades, ¿sabes contar? No cuentes con nosotros”, fue uno de los más crudos comentarios de los internautas, además de otros como:

“Ya te dije la otra vez que no, gracias”; “Y esa mmmmm te deberían subir pero a la combi justiciera ahí si me gustaría verte pelos de enredaderas”; “El mismo discurso? La misma combi? Seguramente la misma camisa, no me sorprenderá cuando vuelvas a perder si sigues representando lo mismo”, entre otros.

A principios de febrero de 2021, el ex candidato presidencial de Nueva Alianza informó que cargará con la bandera de “Va por México” en las próximas elecciones del 6 de junio.

Se trata de la coalición integrada por el PRI, PAN y PRD, donde Quadri medirá fuerzas contra sus adversarios en la diputación federal del distrito 23 en la alcaldía de Coyoacán.

La noticia fue confirmada por la Comisión Permanente Nacional del Consejo Nacional del PAN, órgano que difundió la lista de candidatos y candidatas a diputados federales por la vía plurinominal, esto para quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados durante el proceso electoral 2020-2021.

Además de Quadri, entre los seleccionados resaltan los nombres de Margarita Zavala y la ex presidenta nacional del Partido, Cecilia Romero. También se encuentran el líder empresarial Arturo Fernández; el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel; y los ex gobernadores Juan Carlos Romero Hicks, Ignacio Loyola y Francisco Ramírez Acuña.

Sin embargo, en fechas recientes, Gabriel Quadri se volvió tendencia en redes sociales debido a que usuarios exigieron que sea retirado de los comicios.

Lo anterior porque el candidato de “Va por México” fue acusado de acoso sexual en marzo de 2019, dentro del “tendedero del acoso” que se hizo en la Universidad Iberoamericana.

En ese entonces, el político aseguró que se trata de calumnias y en una entrevista para el sitio La Cadera de Eva de La Silla Rota, reveló que había motivaciones políticas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Pero no es la única situación en la que se vio envuelto, pues también dieron cuenta de día en que el político miró de forma lasciva a una edecán durante un debate presidencial.

