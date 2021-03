Historias de negocios y biografías: los 5 libros favoritos de Carlos Slim, el hombre más rico de México

En el libro Slim. Biografía política del mexicano más rico del mundo, se dan a conocer los cinco libros favoritos del magnate. EFE/ Santi Donaire/Archivo

Es un tema de morbo el saber qué cosas les agrada a los hombres exitosos y millonarios, qué comida les gusta, cuál es su forma de pensar, qué opinan de ciertos temas, pero también, qué lecturas gustan leer y si ello influye en su manera de pensar y hasta en su vida de éxito.

Es el caso del hombre más rico de México, y quien en llegó a ser considerado el más rico del mundo por la revista Forbes en 2010, Carlos Slim. En el libro Slim. Biografía política del mexicano más rico del mundo, escrito por uno de los periodistas más reconocidos de México, Diego Enrique Osorno, se dan a conocer los cinco libros favoritos del magnate mexicano, que van desde biografías de hombres exitosos hasta historias de negocios.

El primero de ellos es el libro Ling: The Rise, Fall, and Return of a Texas Titan, del escritor Stanley Brown. Este libro, publicado en 1972, habla sobre la historia de Jim Ling, un exitoso empresario estadounidense que únicamente contaba con educación de la secundaria y era electricista. Fue dueño de una exitosa empresa de nombre Ling-Temco-Vought, la cual decayó en la década de los 70´s por una crisis económica que se vivió en los Estados Unidos. Ling falleció en 2004, por cáncer de esófago.

El segundo libro que se menciona es el de Vesco, del escritor estadounidense Robert A. Hutchinson. En el libro se narra la historia del empresario estadounidense Robert Vesco, hijo de un padre italiano y una madre yugoslava que, pese a no tener estudios, se hizo millonario a los 30 años.

Vesco fue acusado de defraudar a una compañía suiza, por lo que se vio obligado a fugarse, y se estableció en Cuba, hasta que también fue acusado de defraudar a un sobrino del presidente Fidel Castro.

Slim es considerado el hombre más rico de México. REUTERS/Luis Cortes

Otro de los libros favoritos de Slim es el de A mi manera y Así hice mi fortuna, de Jean Paul Getty.

Getty fue un empresario petrolero estadounidense, fundador de la empresa Getti Oil, y se convirtió en una de las primeras personas en amasar una fortuna superior a los mil millones de dólares. En estos libros, Getty narra su vida y algunos de los hechos que le ayudaron a construir su imperio. Murió en 1976.

El cuarto libro que menciona es el de Mr. Baruch, de Margaret L. Coit. En este libro se cuenta la historia de Bernard Baruch, un empresario estadounidense que logró su fortuna gracias al mercado del azúcar. Fue uno de los financieros más conocidos de Wall Street.

Fue asesor de guerra del presidente Franklin D. Roosevelt, cuando los Estados Unidos entraron a la Segunda Guerra Mundial. Murió en 1965.

The Fords. An American epic, de Peter Collier y David Horowitz es el último libro que se menciona. Fue publicado por primera vez en 1987 y cuenta la historia de las tres generaciones de la familia Ford, enfocado en los conflictos que existieron entre padres e hijos cuando surgió una de las principales empresas automotrices de los Estados Unidos y del mundo.

En el libro, el periodista Diego Enrique Osorno da a conocer la vida del magnate. EFE/José Méndez/Archivo

En el libro de Diego Enrique Osorno, se narra como Slim, quien es hijo de migrantes libaneses, sumó su habilidad matemática a su visión de negocios para crear su emporio global, en un país en donde hay 50 millones de pobres.

Narra los orígenes del magnate, sus vínculos familiares y sociales, sus maniobras financieras, y sus pasiones personales, una de ellas, el béisbol.

Carlos Slim Helú es considerado el hombre más rico de México, con una fortuna que asciende a los 52 mil 100 millones de dólares; es un empresario fundador de Grupo Carso. Nació en la Cuidad de México en 1940, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1965 funda Inversora Bursátil, y se convierte en el presidente de su consejo de administración.

En ese mismo año comienza a fincar las bases de Grupo Carso, que viene de la unión de las primeras letras de Carlos y Soumaya, quien fuera su esposa, fallecida en 1999.

Fue vicepresidente de la Bolsa Mexicana de Valores y presidente de la Asociación Mexicana de Casa de Bolsa, y el primer presidente del Comité Latinoamericano del Consejo de Administración de la Bolsa de Valores de Nueva York. En 2010 fue nombrado el hombre más rico del mundo por la revista Forbes.

