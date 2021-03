Quién es Carlos Enrique Sánchez, “El Cholo”, líder del Cártel Nueva Plaza ejecutado por el CJNG

"El Cholo" era la mano derecha de "El Mencho", pero una traición los dividió (Foto: Especial)

En el estado de Jalisco no cesa la violencia, pues la tarde de este jueves, en Tlaquepaque, se reportó el hallazgo de un cuerpo envuelto en bolsas negras y con algunos mensajes. Horas más tarde, fue identificado como Carlos Enrique Sánchez Martínez, conocido como “El Cholo”.

Por medio de un video que habría sido grabado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Fiscalía de Jalisco indicó que la persona del video efectivamente era “El Cholo”, quien confirmó haber cometido varios crímenes, entre los que se encontraba la masacre contra 11 albañiles en Tonalá.

Sánchez Martínez era uno de los más grandes aliados de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, sin embargo, desde el 2017 se dedicó a reunir gente para formar el Cártel Nueva Plaza, grupo delictivo que le declaró la guerra al CJNG para intentar tomar el control del mercado de la droga en la zona metropolitana de Guadalajara.

Esta ruptura se dio luego del asesinato de “El Colombiano”, operador financiero del CJNG, pues en cuanto se corrió la noticia, “El Mencho” urgió la muerte de “El Cholo”, ya que se sintió traicionado por su jefe de sicarios y mano derecha.

Sánchez Martínez declaró su participación en el multihomicidio de los albañiles en Tonalá (Foto: Twitter @GHOSTDEVIIL)

Junto con Erick Valencia, “El 85”, Sánchez Martínez generó su célula criminal y desató una ola de violencia en los municipios de Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque, principales centros de operaciones de ambos grupos del narco.

También se dio a conocer que la facción más fuerte del Cártel de Sinaloa, donde se encuentran Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, estarían financiando, incluso con armamento, a Sánchez Martínez para ir tomando plazas en Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán.

Uno de los acontecimientos que más llamaron la atención a nivel nacional de la disputa entre CJNG y el CNP fue en 2018, cuando se dio a conocer que tres jóvenes cineastas viajaron a Tonalá para realizar filmaciones en una finca, supuestamente propiedad de la tía de uno de los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV).

Sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación estaban vigilando las instalaciones debido a que les informaron sobre la llegada de Diego Gabriel Mejía Oliden, “El Diego”, uno de los principales aliados de “El Cholo”. Buscaban ultimarlo.

Así fue encontrado el cuerpo de "El Cholo" (Foto: Twitter @GHOSTDEVIIL)

Cuando vieron la llegada de los jóvenes, el CJNG arremetió contra ellos, pues se trataba de la propiedad donde Mejía Oliden fue detenido en 2015, y que, según las autoridades, era utilizada como casa de seguridad por el Cártel Nueva Plaza, del cual no se tenía registro hasta 2018.

Este acontecimiento hizo que comenzara a circular información sobre la guerra entre ambos cárteles, la cual pudo culminar este 18 de marzo, cuando el CJNG ejecutó a “El Cholo”, no sin antes interrogarlo y sacarle toda la información que tenía acerca de la ola de violencia que ha acontecido en Jalisco durante las últimas semanas.

Además de afirmar que él había mandado a “El Marino” a ejecutar a los albañiles, en la grabación que circuló a través de redes sociales, involucró a Omar García Harfuch, jefe de la policía en la Ciudad de México, que el año pasado sufrió un atentado y él mismo señaló al Cártel Jalisco Nueva Generación de haberlo perpetrado.

"El Cholo" involucro a García Harfuch en sus crímenes (Foto: Captura de pantalla)

“Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Harfuch para que me brindara apoyo, ya que ambos somos contras del CJNG. Me brindó el apoyo, nada más me dijo que ocupaba algo relevante para poder dejarse caer aquí en la ciudad con toda su gente o el apoyo que iba a mandar.

“Empecé yo con las fosas, todas las de Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan, yo las hice, y yo mismo hablaba a las autoridades para que se aventaran, para que fuera algo relevante. Se apoya aquí en la ciudad con el ’03′, Mario Alberto y el ’02′ Zambrano. Igual yo mandé a aventar la granada al costado mexicano”, indicó “El Cholo”.

Esta captura, videograbación y ejecución se dio luego de que en febrero, integrantes del CJNG revelaran la identidad del responsable de la matanza de los albañiles. En un video que circuló en redes sociales, el grupo delictivo afirmó que la fiscalía no realizaba su trabajo y ellos se encargarían de encontrar a “El Marino”, enviado por Sánchez Martínez.

